Jago Geerts (Yamaha) siegt und ist neuer WM-Leader

Mit einem 3-1-Ergebnis gewann Jago Geerts (Yamaha) den Großen Preis der Tschechischen Republik in Loket und übernahm damit die Führung in der MX2-WM. Simon Längenfelder (GASGAS) erreichte das Podium.

Zweiter Lauf der MX2-Klasse in Loket, Großer Preis der Tschechischen Republik: red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot vor Jago Geerts und Simon Längenfelder. Der Franzose konnte über die Distanz von 10 Runden dem Druck von Geerts standhalten. Der Belgier reiste hoch motiviert nach Loket und wollte Vialle die WM-Führung wieder streitig machen. Nach Rang 10 im ersten Lauf war Vialle zwar in der Defensive, aber im zweiten Lauf schien er zunächst einen erfolgreichen Konter setzen zu können. In Runde 11 blies Geerts zur Attacke und ging in Führung, doch Vialle ließ sich nicht abschütteln. Am Ende wurde es zwischen Geerts und Vialle noch einmal eine ganz enge Kiste, aber der Belgier kam besser an den Überrundeten vorbei und sicherte sich den Laufsieg mit 2 Sekunden Vorsprung vor Vialle und dem erneut gut und konstant fahrenden Simon Längenfelder (GASGAS).

Mit einem 3-1-Ergebnis holte Geerts damit den Großen Preis von Tschechien und übernahm zugleich die knappe WM-Führung. Sein Vorsprung gegenüber Vialle beträgt nach 13 absolvierten Rennen 8 Punkte. Es bleibt also spannend. Zweiter auf dem Podium wurde der Sieger von Lauf 1, Thibault Benistant, der den zweiten Lauf unauffällig auf Rang 4 beendete.

Simon Längenfelder startete im zweiten Rennen nicht ganz so gut wie im ersten Lauf, stand aber mit einem 2-3-Ergebnis mit nur einem Punkt Rückstand hinter Benistant auf Rang 3. In der WM liegt der Deutsche weiterhin auf P3.

DIGA Procross-KTM-Pilot Liam Everts stürzte in der ersten Kurve nach dem Start. Der Belgier fuhr im zweiten Rennen auf P9 nach vorne und beendete den Tag in Loket auf Gesamtrang 8.

Jeremy Sydow (Raths KTM) punktete in beiden Rennen. Für Noah Ludwig (KTM), der nach dem Start zum ersten Lauf stürzte und zurückfiel, lief es im zweiten Lauf besser. Der Ascherslebener startete im zweiten Lauf auf P16 und beendete das Rennen auf P17. Gaststarter Maximilian Spies verfehlte auf P21 knapp die Punkteränge.

Ergebnis MX2 Loket

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 1-4

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-3

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 4-5

5. Tom Vialle (F), KTM, 10-2

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-7

7. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 8-8

8. Liam Everts (B), KTM, 7-9

9. Stephen Rubini (F), Honda, 5-12

10. Andrea Adamo (I), GASGAS, 9-10

11. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-6

12. Tom Guyon (F), KTM, 11-11

13. Tomas Kohut (CZ), KTM, 13-13

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 12-14

15. Camden Mc Lellan (RSA), KTM, 14-15

16. Maxime Grau (F), Husqvarna, 15-16

17. Noah Ludwig (D), KTM, 36-17

18. Kay Karssemakers (NL), KTM, 20-18

19. Jacub Teresak (CZ), KTM, 17-22

20. Petr Polak (CZ), Honda, 18-26

21. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 22-19

22. Maximilian Spies (D), KTM, 19-21

...

32. Paul Haberland (D), Honda, 34-34

...

DNS: Isak Gifting (S), KTM, 255, (-247)

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 13:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 543

2. Tom Vialle (F), KTM, 535, (-8)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 437, (-106)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 390, (-153)

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 358, (-185)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 347, (-196)

7. Andrea Adamo (I), GASGAS, 337, (-206)

8. Stephen Rubini (F), Honda, 302, (-241)

9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273, (-270)

10. Isak Gifting (S), KTM, 255, (-288)

…

13. Liam Everts (B), KTM, 171, (-372)

...

18. Jeremy Sydow (D), KTM, 104, (-439)

…

42. Noah Ludwig (D), KTM, 13 (-530)