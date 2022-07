Loket: Jeremy Seewer (Yamaha) gewinnt Lauf 1

Seewer geht an Prado vorbei in Führung

Mit einer starken kämpferischen Leistung gewann Polesetter Jeremy Seewer (Yamaha) den ersten Lauf in Loket. Der Schweizer setzte sich gegen Tim Gajser (Honda) und Jorge Prado (GASGAS) durch.

Erster Lauf der MXGP in Loket: Der spanische GASGAS Werksfahrer Jorge Prado zog den Holeshot und führte das Feld 6 Runden an. Zu Beginn des Rennens wurde der Spanier von WM-Leader Tim Gajser (Honda) unter Druck gesetzt. Polesetter Jeremy Seewer (Yamaha) startete auf P3 und legte sofort eine gute Pace vor. Nachdem der Schweizer Gajser überrumpelt hatte, verlor der Slowene seinen Rhythmus und konnte dem HRC-Werksfahrer nur mit Mühe folgen. Seewer nutzte die Außenlinien und zog das Rennen souverän durch. In den letzten Runden startete Gajser noch eine Schlussattacke, doch Seewer konnte, angefeuert von den zahlreichen Schweizer Fans an der Strecke, seinen Vorsprung von 7,2 Sekunden über die Ziellinie bringen.

Dritter wurde der nach seiner Verletzungspause zurückgekehrte Franzose, Maxime Renaux vor seinem niederländischen Yamaha-Teamkollegen Glenn Coldenhoff.

Henry Jacobi (Honda) startete gut im Bereich der Top-10 und beendete das Rennen auf P16. In der Schlussphase des Rennens setzte er sich mit einer starken kämpferischen Leistung gegen Benoit Paturel (Honda) durch und befand sich am Ende sogar in Schlagdistanz zu Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre. Febvre fuhr bis zur Hälfte des Rennens im Bereich der Top-10, brach aber am Ende ein. Tom Koch (KTM) verfehlte die Punkteränge knapp. Kevin Baumann (Yamaha) holte in seinem ersten MXGP-Rennen seine ersten beiden WM-Punkte.

Ergebnis MXGP Lauf 1, Loket (Tschechische Republik)

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Jorge Prado (E), GASGAS

6. Mitchell Evans (AUS), Honda

7. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

9. Ben Watson (GB), Kawasaki

10. Brian Bogers (NL), Husqvarna

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta

12. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

13. Valentin Guillod (CH), Yamaha

14. Brent van Doninck (B), Yamaha

15. Romain Febvre (F), Kawasaki

16. Henry Jacobi (D), Honda

17. Benoit Paturel (F), Honda

18. Adam Sterry (GB), KTM

19. Kevin Brumann (CH), Yamaha

20. Harri Kullas (EST), Yamaha

21. Tom Koch (D), KTM

…

27. Conrad Mewse (GB), KTM

…

30. (DNF) Alvin Östlund (S), Yamaha

31. (DNF) Jordi Tixier (F), KTM

32. (DNF) Hakon Fredriksen (NOR), Honda

33. (DNF) Jed Beaton (AUS), Kawasaki

34. (DNF) Davy Pootjes (NL), Honda

...

DNS: Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda