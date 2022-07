Everts und Adamo werden 2023 KTM-Werksfahrer

Liam Everts und Andrea Adamo werden 2023 als KTM-Werksfahrer in der MX2-Klasse antreten. In der MXGP wird Jeffrey Herlings im kommenden Jahr auf Titeljagd gehen. Tom Vialle plant seine weitere Zukunft in den USA.

KTM gab das MX2-Aufgebot für die Saison 2023 bekannt. Liam Everts und Andrea Adamo werden in der kommenden Saison als KTM-Werksfahrer in der MX2 an den Start gehen, Jeffrey Herlings wird in der MXGP um den Titel kämpfen.

Der 18-jährige Adamo befindet sich schon seit einiger Zeit auf dem KTM-Radar. Er fiel besonders durch Fleiß und gute Arbeitseinstellung auf. Liam Everts wird am 6. August 18 Jahre alt. Der Belgier hat sich in den letzten Jahren in der EMX125- und EMX250 einen Namen gemacht und stieg in diesem Jahr mit dem Tim DIGA Procross KTM in die MX2-WM ein.

Bestätigt sind damit Everts und Adamo für die MX2-Klasse sowie Jeffrey Herlings für die MXGP. Tom Vialle wird voraussichtlich in die USA wechseln, was aber offiziell noch nicht bestätigt ist.

«Ein Traum ist wahr geworden», erklärte Andrea Adamo. «KTM ist eines der besten Rennteams der Welt. Deshalb bin ich stolz, diese Gelegenheit zu haben. Ich freue mich auf das kommende Jahr.»

Trainiert werden die beiden Youngster vom neunmaligen Weltmeister Antonio Cairoli. Team-Manager ist Joel Smets. Auch Liam Everts freut sich über die neue Herausforderung: «Wir werden gut zusammenarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Ich freue mich auf diese Chance.»

Robert Jonas, 'Head of Motorsports Offroad', ergänzt: «Andrea hat schon letztes Jahr gute Ergebnisse erzielt und sich weiter kontinuierlich verbessert. Über den Winter hat er einen weiteren guten Schritt nach vorne gemacht und wurde schließlich Zweiter beim Grand-Prix in Mantua. Er ist erst 18 Jahre alt, weiß aber sehr genau, was er will. Er ist sehr ehrgeizig. Liam ist ja schon seit einigen Jahren Teil der KTM-Rennstrategie und hat immer wieder sein Talent bewiesen. Wir glauben, dass beide Fahrer eine gute Kombination für die Zukunft stellen werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass Andrea und Liam mit der Unterstützung von KTM und Joel [Smets] an ihrer Seite innerhalb von ein oder zwei Jahren um den WM-Titel kämpfen können.»