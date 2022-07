Wird Justin Barcia der MX2-Pilot für Team USA?

Eli Tomac (Yamaha) und Chase Sexton (Honda) gelten für Team USA gesetzt. Problematisch wird die Nominierung des MX2-Fahrers. Roger De Coster will nun einen 450er Fahrer für die MX2-Klasse gewinnen.

Nach dem Spring Creek National vor einer Woche wurde US-Team-Manager Roger De Coster nach seinem Team-Aufgebot für das Motocross der Nationen befragt. In der MX1 und OPEN Klasse gelten Eli Tomac (Yamaha) und Chase Sexton (Honda) als gesetzt, wurden aber offiziell noch nicht bestätigt. Kopfzerbrechen bereitet De Coster in diesem Jahr die 250er Klasse. In den USA wird die kleine Motocross-Klasse komplett von Nicht-Amerikanern dominiert. Die beiden Lawrence-Brüder aus Australien führen vor dem Japaner Jo Shimoda.

De Coster weiß aber genau, dass die Besetzung der 250er Klasse entscheidend für das Teamergebnis sein wird. De Coster will einen erfahrenen 450er Fahrer für die kleine Klasse gewinnen und brachte zuerst Jason Anderson (Kawasaki) ins Spiel: «Er ist der konstanteste Fahrer. Aber er muss sich nach Saisonende einer Rückenoperation unterziehen und er will nicht noch weitere 3 Wochen damit warten. De Coster setzt nun auf Justin Barcia oder Christian Craig.

Barcia trainierte in dieser Woche bereits mit einer 250er GASGAS in Glen Helen. Christian Craig zeigte sich in den Rennen der US Outdoors insgesamt gut in Form und rangiert in der Tabelle auf P5. Das MXoN 2022 wird am 25. September auf dem legendären Kurs von RedBud ausgetragen. Team USA will sich diesmal keine Blöße geben. Team USA wird also voraussichtlich entweder in der Besetzung Tomac, Sexton, Barcia oder Tomac, Sexton, Craig antreten.