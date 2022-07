Lommel: Kay de Wolf siegt vor Geerts und Längenfelder

Husqvarna-Werksfahrer und Polesetter Kay de Wolf gewann den ersten MX2-Lauf im Sand von Lommel vor WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) und GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder.

14. Lauf der Motocross-WM im belgischen Lommel: WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) zog den Holeshot zum ersten Rennen der MX2-Klasse. In seinem Schlepptau befanden sich Thibault Benistant (Yamaha), Roan van de Moosdijk (Husqvarna) und Polesetter Kay de Wolf (Husqvarna).

Benistant übernahm die frühe Führung, wurde aber von van de Moosdijk abgefangen. Jago Geerts nutzte die schnellen Außenlinien, um in Runde 3 die Führung zu übernehmen. In seinem Windschatten agierte aber schon Kay de Wolf, der über viele Runden in Schlagdistanz blieb. «Es gibt eigentlich nur eine schnelle Linie. Ich musste auf einen Fehler von Geerts warten», erklärte de Wolf nach dem Rennen. In Runde 8 war es soweit: De Wolf ging innen am Belgier vorbei in Führung. Geerts ließ sich nun seinerseits nicht abschütteln und bis zur Ablauf der 30 Minuten Renndistanz fuhren die beiden Spitzenfahrer Rad an Rad. Erst in den letzten beiden Runden ließ Geerts mit Blick auf die Meisterschaft locker, denn sein wichtigster Konkurrent, Tom Vialle (KTM), steckte in Problemen. De Wolf gewann den ersten Lauf vor Geerts und Längenfelder.

Nach seinem Ausfall im Qualifikationsrennen musste Vialle von ganz außen starten, schob sich aber schnell auf P7 nach vorne. Dann stürzte er und fiel wieder auf P17 zurück. Erneut musste er nach vorne fahren und stürzte erneut. Vialle beendete das Rennen schließlich auf Rang 7 und büßte wichtige Punkte im Titelkampf ein.

Auch Roan van de Moosdijk (Husqvarna), der das Rennen am Anfang mehrere Runden lang anführte, stürzte auf P3 liegend und fiel auf P6 zurück. Liam Everts (KTM) fuhr auf P3 ein sehr starkes Rennen, stürzte aber ebenfalls zweimal und fiel auf P5 zurück.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder fuhr erneut ein tolles Rennen. Er hielt sich aus den Scharmützeln an der Spitze heraus und brillierte wieder durch Konstanz. Er blieb fehlerfrei und beendete den ersten Lauf auf P3.

Noah Ludwig (KTM) holte auf P16 sein bestes Ergebnis in der WM und damit 5 WM Punkte. Jeremy Sydow (KTM) stürzte und musste das Rennen aufgeben. Auch Mikkel Haarup und Kevin Horgmo fielen nach Stürzen aus.

Ergebnis MX2 Lauf 1, Lommel:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Thibault Benistant (F), Yamaha

5. Liam Everts (B), KTM

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

7. Tom Vialle (F), KTM

8. Andrea Adamo (I), GASGAS

9. Stephen Rubini (F), Honda

10. Jacub Teresak (CZ), KTM

11. Joel Rizzi (GB), Yamaha

12. Filip Olsson (S), Husqvarna

13. Jan Pancar (SLO), KTM

14. Marcel Stauffer (A), KTM

15. Kjell Verbruggen (NL), Kawasaki

16. Noah Ludwig (D), KTM

17. Christopher Mills (GB), KTM

18. James Carpenter (GBR), KTM

19. Adam Collings (GB), KTM

20. Leopold Ambjömson (S), Husqvarna

…

21. (DNF) Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

22. (DNF) Tom Guyon (F), KTM

23. (DNF) Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

...

25. (DNF) Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

26. (DNF) Petr Polak (CZ), Honda

27. (DNF) Jeremy Sydow (D), KTM

28. (DNF) Kay Karssemakers (NL), KTM

DNS: Paul Haberland (D),Honda