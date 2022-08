Tom Vialle (KTM): Jago Geerts in einen Fehler gehetzt

Red-Bull-KTM-Ass Tom Vialle hatte einen perfekten Samstag beim Heim-Grand-Prix in Saint-Jean-d’Angély und will am Sonntag weiter Druck auf WM-Leader Jago Geerts ausüben. Der MX2-Titelkampf hat immer mehr Dramatik.

Der Plan ging perfekt auf, Tom Vialle setzte im Quali-Rennen von Saint-Jean-d’Angély alle seine Vorhaben um. Der 21-jährige Franzose aus dem Red-Bull-KTM-Team erwischte den besten Start und fuhr vorne ein fehlerloses Rennen. Im Finish geriet er zwar unter Druck von Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant, brachte aber den Quali-Laufsieg und die Pole ins Ziel.



Vialle wird damit am Sonntag als Erster am Startgatter seinen Platz wählen. Anders WM-Rivale Jago Geerts (22), der nur noch 15 Punkte Vorsprung hat. Der Belgier fuhr auf Platz 3, als er in einer engen Kurve nach innen hin ausrutschte.



Es kam noch schlimmer: Als Geerts in der Hektik sein Bike blitzschnell aufhob, kippte ihm die Yamaha nach außen. Der WM-Favorit verlor damit etwa zehn Sekunden und nahm das Rennen erst als Elfter wieder auf.

«Das war ein guter Tag», stellte Vialle fest. «Ich habe mich im Training sofort wohlgefühlt. Ich war dann auch im Zeittraining vorne und hatte somit eine gute Startposition. In der ersten Kurve kam ich gleich an einem Gegner vorbei und konnte die Führung übernehmen. Somit konnte ich das Rennen kontrollieren. Thibault Benistant hat dann die letzten vier oder fünf Runden Druck gemacht, daher war es nicht einfach.»



Vialle ist der Sohn von Ex-Crosser Frederick «Fred» Vialle und der einzige KTM-MX-Werksfahrer, der in der Saison 2022 noch echte Chancen auf einen Titel in einer der Top-Kategorien hat.