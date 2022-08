Fiasko für Jago Geerts (Yamaha): Risiko war zu hoch

MX2-WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) musste beim Motocross-Grand-Prix in Frankreich einen herben Rückschlag im Titelkampf hinnehmen und hat nahezu sein gesamtes Guthaben auf Herausforderer Tom Vialle verspielt.

Der Motocross-Grand-Prix von Frankreich in Saint-Jean-d’Angely brachte in der MX2-Klasse für WM-Favorit Jago Geerts Ernüchterung. Der Belgier aus Balen holte nur die Ränge 3 und 7 und büßte in der WM-Tabelle 13 Punkte auf Herausforderer und Lokalmatador Tom Vialle (21, Red Bull KTM) ein, der die Plätze 2 und 1 belegte und damit auch den Grand Prix gewann.

Im ersten Rennen hielt Geerts’ Yamaha-Teamkollege Thibault Benistant den blendend aufgelegten Vialle über die gesamte Distanz hinter sich und leistete so Schützenhilfe für Geerts, der als Dritter ins Ziel kam. In Lauf 2 war Geerts in Runde 1 nur auf Position 7. Bei seiner Jagd durchs Feld stürzte er auf Platz 4 liegend hinter Tom Guyon (KTM) und rettete am Ende Rang 7 ins Ziel.

Damit verlor der ruhige Belgier auf einem Schlag nochmals elf Punkte auf Vialle. Geerts hatte vor Frankreich 15 Punkte Vorsprung, vor dem Finale in Afyon in der Türkei sind die beiden WM-Anwärter nur noch durch zwei Pünktchen getrennt.

«Es war kein gutes Wochenende für mich. Leider waren beide Starts nicht so gut», analysierte Geerts. «Im zweiten Rennen bin ich zu viel Risiko gegangen. Mein Vorderrad ist mir zweimal weggerutscht und ich bin gestürzt. Beim Finale in der Türkei müssen die Starts besser sein. Im Moment kann ich nichts ändern.»

Der Rechenschieber ist dann fehl am Platz, in der Türkei wird das Duell Geerts gegen Vialle ein Thriller ohne Taktik. Der 22-Jährige weiß: «Meine Führung ist jetzt auf zwei Punkte reduziert, aber es ist erst vorbei, wenn es tatsächlich vorbei ist. Ich werde in den nächsten zwei Wochen hart arbeiten.»

Ergebnis MXGP Saint-Jean-d’Angély (Frankreich):

1. Tom Vialle (F), KTM, 2-1

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 1-2

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 3-7

4. Tom Guyon (F), KTM, 9-3

5. Liam Everts (B), KTM, 7-6

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 4-10

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 10-5

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 6-9

9. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 13-4

10. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 5-12

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 14-8

12. Jakub Teresak (CZ), KTM, 12-13

...

DNS: Marcel Stauffer (A), KTM

DNS: Jeremy Sydow (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM



WM-Stand nach WM-Runde 17 von 19:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 710

2. Tom Vialle (F), KTM, 708, (-2)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 564, (-146)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 503, (-207)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 481, (-229)

6. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 435, (-275)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 410, (-300)

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 410, (-300)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 373, (-337)

10. Liam Everts (B), KTM, 286, (-424)

21. Tom Koch (D), KTM, 87, (-634)