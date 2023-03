Jago Geerts (Yamaha) startet von Pole 11.03.2023 - 20:08 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP-TV.com Jago Geerts startet in Argentinien von Pole

Der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts startet am Sonntag von der Pole-Position in die Wertungsläufe zum Grand-Prix of Patagonia-Argentina in Villa La Angostura. Simon Längenfelder (GASGAS) startet von P3.