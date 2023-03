Honda-Team fragt sich: Wann kommt Tim Gajser zurück?

MXGP-Motocross-Champion Tim Gajser arbeitet intensiv an der Genesung nach seinem Horror-Crash in Arco di Trento und hat nun das Training mit seinem Coach wieder aufgenommen.

Die neue Saison der Motocross-WM beginnt an diesem Wochenende in Argentinien, MXGP-Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) muss tatenlos von zu Hause zusehen.



Der Slowene aus dem Honda-Werksteam hatte bei der offenen Italienischen Meisterschaft am 19. Februar in Arco di Trento einen spektakulären Abflug an einem Bergauf-Sprung. Dabei zog er sich einen Bruch im rechten Oberschenkel zu und musste operiert werden.

Gajser wurde zuletzt intensiv therapiert und verbrachte dafür täglich mehrere Stunden auf dem Behandlungstisch. Honda-Team-Physio Filippo Camaschella plante und koordinierte die Arbeit der Therapeutin mit elektrischen Spannungsimpulsen zur Stimulation des gesamten Beins.

Jetzt hat Gajser den nächsten Schritt unternommen und auch sein reguläres Physio-Trainingsprogramm wieder aufgenommen. Am Dienstag wurde gemeinsam mit Coach Bojan Renko die erste Session abgehalten. Renko hat Gajser auch vor dem Saisonstart zum wiederholten Mal nach Sardinien zu einem intensiven Camp begleitet.

«Natürlich bin ich sehr enttäuscht, nicht bei den Rennen in Argentinien dabei zu sein», meinte der 26-Jährige. «Aber das gehört zum Sport dazu. Ich konzentriere mich darauf wieder fit zu werden, und so schnell wie möglich wieder zu fahren. Bisher läuft meine Genesung gut, ich verbessere mich jeden Tag und bewege mich definitiv in die richtige Richtung. Es ist noch zu früh, um ein genaues Rückkehrdatum anzugeben.»