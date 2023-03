Romain Febvre (Kawasaki): Genug Speed für Herlings?

MXGP-Star Romain Febvre spricht über seine Erwartungen vor dem Start der neuen Motocross-WM-Saison am Sonntag in Argentinien und Akzente im Rahmen seiner Vorbereitung mit Kevin Strijbos.

Die neue Saison in der Motocross-WM beginnt am kommenden Sonntag in Bariloche in Patagonien. Kawasaki-Aushängeschild Romain Febvre hat in der Vorbereitung die Rennen im britischen Hawkstone Park absolviert und war einer der Stars beim Sandrennen auf der ehemaligen Grand-Prix-Piste in Lierop.

Der Franzose aus Epinal hat gute Ergebnisse eingefahren. Er gewann einen Lauf in Hawkstone Park, in Lierop kam Febvre auf den Rängen 3 und 7 ins Ziel. Wie die Sandspezialisten Pauls Jonass und Brian Bogers (Standing Construct Honda) musste er sich dort in der Tageswertung dem sehr starken Brent van Doninck mit der Honda des JM-Teams von Jacky Martens beugen.

Febvre hat sich im Winter an den Unterarmen operieren lassen. Und mittlerweile arbeitet er mit dem zweifachen belgischen Vizeweltmeister Kevin Strijbos zusammen. Diesbezüglich verriet Febvre interessante Details aus der Vorbereitung: «Ich weiß, dass mir 2021 im Titelkampf gegen Herlings manchmal ein wenig der Speed gefehlt hat. Das ist auch ein Punkt, an dem wir mit Kevin gemeinsam gearbeitet haben. Wenn ich gute Starts schaffen sollte, wie in Hawkstone Park im ersten Rennen, dann weiß ich auch, wozu wir in dieser Saison im Stande sind.»



Febvre hatte zuvor jahrelang mit dem französischen Ex-Weltmeister Jacky Vimond zusammengearbeitet – die Kooperation lief auch noch in seinen ersten beiden Saisons bei Kawasaki.