Vorschau und Zeitplan: WM-Auftakt in Argentinien

Die Motocross-WM beginnt an diesem Wochenende mit dem MXGP of Patagonia-Argentina. Wegen der Zeitverschiebung beginnen die Rennen in den Nachmittags- und Abendstunden.

Am kommenden Wochenende beginnt in Villa La Angostura (Argentinien) die Motocross-WM 2023. Wegen der Zeitverschiebung beginnen die Rennen in Europa am Samstag erst in den Abendstunden und am Sonntag ab 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

In Argentinien herrscht zur Zeit Spätsommer. Die Wetteraussichten für das kommende Wochenende sind durchwachsen. Am Samstag werden Tageshöchsttemperaturen von 21 Grad bei leichter Bewölkung erwartet. Am Sonntag sind bei Tagestemperaturen von etwa 17 Grad auch Regenschauer möglich.

Am Samstag werden die Qualifikationsrennen erstmals mit WM-Punktevergabe ausgetragen. Der Sieger erhält 10 Punkte, P2 bekommt 9 Zähler usw.. Die Punkte aus dem Qualifikationsrennen werden der WM-Tabelle zugeschrieben, nicht aber der Grand-Prix-Wertung. Für den Grand-Prix werden am Sonntag die Karten neu gemischt.

Nach dem Oberschenkelbruch von Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) steht schon vor dem Saisonstart fest, dass es in diesem Jahr in jedem Falle einen neuen Weltmeister geben wird. Alle Augen richten sich auf WM-Rückkehrer Jeffrey Herlings (Red Bull KTM), der die gesamte letzte Saison wegen einer Fußverletzung aussitzen musste. Doch er wird auf starke Gegner treffen. Die Yamaha-Truppe mit Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff und Maxime Renaux hinterließ bei den Vorsaisonrennen einen sehr guten Eindruck. Auch Jorge Prado (GASGAS) und Romain Febvre (Kawasaki) sind fit und werden dem Niederländer das Feld nicht kampflos überlassen. Beim WM-Auftakt in Argentinien sind in der MXGP-Klasse leider keine deutschen Fahrer mit am Start.

Der französische MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) wechselte Ende letzten Jahres in die USA. Deshalb wird es auch in dieser Klasse garantiert einen neuen Weltmeister geben und der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder zählt neben Jago Geerts (Yamaha) zu den Mitfavoriten. Herausforderer gibt es zur Genüge: Die Neuzugänge in den Werksteams, Andrea Adamo und Laim Everts bei Red Bull KTM sowie Lucas Coenen im Nestaan Husqvarna Werksteam werden in dieser Saison Akzente setzen und das Yamaha-Factory-Team ist mit Thibault Benistant und Rick Elzinga ebenfalls stark aufgestellt. Dass Kay de Wolf das Zeug hat, ganz vorn mitzumischen, hat er in der Vergangenheit zur Genüge bewiesen und Roan van de Moosdijk ist für die neue Saison ebenfalls bereit und motiviert.

Alle Rennen der Motocross-WM 2023 können auch in diesem Jahr über das Portal MXGP-TV.com verfolgt werden. Die Kosten betragen ca. 17,99 für Einzelveranstaltungen und 149,99 für den Saison-Pass. Je nach Zahlungsvariante (Kreditkarte, Paypal, Bearbeitungsgebühr) können zusätzliche Kosten anfallen.

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Zeitplan Motocross-WM Argentinien *)

Samstag, 11.03.2023:

12:00 - Studio Show mit Paul Malin

19:15 - Qualifying Race MX2

20:00 - Qualifying Race MXGP

Sonntag, 12. 03.2023:

16:00 Uhr – MX2 Lauf 1

17:00 Uhr – MXGP Lauf 1

19:00 Uhr – MX2 Lauf 2

20:00 Uhr – MXGP Lauf 2



*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr.