Andrea Adamo (KTM): Die große Überraschung!

Der italienische Motocrosser Andrea Adamo aus dem Team Red Bull-KTM belegt in der Tabelle nach drei Events Rang 4 und ist aktuell die große Überraschung der bisherigen Saison in der MX2-WM.

Andrea Adamo hat im Werksteam von Red Bull-KTM voll eingeschlagen. Der 19-jährige Italiener stand 2023 bisher schon viermal in den Einzelrennen auf dem Podium und belegt aktuell den vierten WM-Rang in der Tabelle. Adamo hat nur acht Punkte Rückstand auf den Zweitplatzierten Thibault Benistant (Yamaha).

Schon beim Saisonauftakt absolvierte Adamo in Argentinien Führungsrunden und stand am Ende strahlend auf dem Podium. Auch den Schweiz-GP beendete er zuletzt als Zweiter auf dem Treppchen. Seinen berühmten belgischen Red Bull-KTM-Teamkollegen Liam Everts (18) hat Adamo im Moment auf harten Pisten relativ klar im Griff.

«Es war zuletzt in der Schweiz wieder ein sehr solides Wochenende für mich», freut sich Adamo, der privat auch gut mit Tony Cairoli befreundet ist und 2022 in Mantua bereits für die GASGAS-Truppe von SM Action auf dem Podium. «Ich habe mich gut gefühlt. Die Piste in Frauenfeld war etwas anders, als das, was wir eigentlich gewöhnt sind. Aber mir hat es Spaß gemacht.»

Adamo sagt weiter zum Set-up von Frauenfeld: «Etwas anderes ist auch mal cool! Mit dem zweiten Gesamtrang dürfen wir in Frauenfeld sehr happy sein. Dieser Tage haben wir in Italien trainiert und uns bereit für Arco gemacht. Wir sind zuversichtlich im Moment und ich glaube, dass wir ein ähnliches oder gar noch besseres Ergebnis in Angriff nehmen können.»

Nach einer schweren Armverletzung 2020 hat sich Adamo in den vergangenen zweieinhalb Jahren permanent gesteigert. Auch privat ist Adamo bestens und permanent mit dem Motocross-Sport verbunden und lebt somit täglich seinen persönlichen Traum.

Der KTM-Neuling ist seit einigen Jahren mit Elena Maddii (20), der Tochter des italienischen Ex-Motocross-Stars Corrado Maddii, liiert. Elena Maddii begleitet Adamo auch seit Jahren mit Begeisterung zu den Rennen.

Ergebnis MX2, Frauenfeld:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-2

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-4

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 1-9

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 7-3

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 5-5

7. Liam Everts (B), KTM, 8-6

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 9-7

9. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-9

10. Emil Weckmann (FIN), Honda, 12-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 11-11

12. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 6-16

13. Jack Chambers (USA), Kawasaki,14-12

14. David Braceras (ESP), Kawasaki, 15-13

15. Oriol Oliver (ESP), KTM, 13-15

16. Mikkel Haarup (DK), KTM, 17-14

17. Cornelius Toendel (NOR), KTM, 18-17

18. Yago Martinez (ESP), KTM, 16-19

19. Petr Polak (CZ), Yamaha, 19-18

20. Lorenzo Ciabatti (I), KTM, 21-20

WM-Stand nach 3 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 159 Punkte

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 139, (-20)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 136, (-23)

4. Andrea Adamo (I), KTM, 131, (-28)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 112, (-47)

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 111, (-48)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 94, (-65)

8. Liam Everts (B), KTM, 94, (-65)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 72, (-87)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 66, (-93)