Jago Geerts (Yamaha) siegt mit Idealpunktzahl

Polesetter und WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) gewann den Großen Preis von Portugal in Agueda mit Idealpunktzahl und setzte sich damit in der WM-Tabelle weiter ab. Simon Längenfelder verpasste auf P4 das Podium.

Simon Längenfelder startete von Gate 2 und zog den Holeshot zum entscheidenden zweiten Wertungslauf der MX2-Klasse in Agueda (Portugal). Liam Everts (KTM), der schon im ersten Lauf ziemlich viel Pech hatte, stürzte schon in der Linkskurve nach der ersten Auffahrt und musste erneut vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten. Geerts überholte noch in der ersten Runde Längenfelder und übernahm die Führung.

An der Spitze blieben die Verhältnisse zunächst 13 Runden lang unverändert: Geerts führte mit Respektabstand vor Längenfelder und Roan van de Moosdijk (Husqvarna). Bis 5 Runden vor Schluss befand sich Längenfelder auf Podiumskurs, doch am Ende konnte er dem Druck der beiden Husqvarna-Werksfahrer hinter ihm nicht standhalten und wurde von van de Moosdijk und de Wolf überholt und kam am Ende auf P4 ins Ziel.

Kay de Wolf setzte sich in den letzten beiden Runden dann noch gegen seinen Teamkollegen van de Moosdijk durch und wurde im zweiten Lauf Zweiter, während Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamohinter Längenfelder 5 ins Ziel kam und das Podium ebenfalls verfehlte.

Roan van de Moosdijk war zwar nicht begeistert, dass ihn sein Teamkollege am Ende noch abfangen konnte, doch immerhin konnte er sich über sein erstes Grand-Prix-Podium der laufenden Saison freuen. Kay de Wolf wurde mit einem 3-2-Ergebnis Zweiter der Grand-Prix-Wertung, womit sich der Niederländer in der WM-Tabelle von P4 auf P3 verbessern konnte.

Jago Geerts gewann am Ende mit einem Vorsprung von 7 Sekunden und legte damit in Portugal ein perfektes Wochenende hin. Nach seinem Sieg im Qualifikationsrennen gewann er beide Wertungsläufe souverän und holte damit die Idealpunktzahl von 60 Punkten über das Wochenende. Seinen Vorsprung in der WM-Tabelle konnte der Belgier in Portugal von 22 auf 36 Punkte ausbauen.

Simon Längenfelder rangiert nach dem 5. Event mit 64 Punkten Rückstand zur Spitze auf Tabellenrang 5.

Ergebnis MX2 GP Agueda:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-2

3. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 4-3

4. Andrea Adamo (I), KTM, 2-5

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 5-4

6. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 9-7

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 7-9

8. Jan Pancar (SLO), KTM, 6-10

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 12-6

10. Thibault Benistant (F), Yamaha, 13-8

11. Mikkel Haarup (DK), KTM, 8-13

12. Emil Weckman (FIN), Honda, 10-12

13. David Braceras (E), Kawasaki, 11-14

14. Sacha Coenen (B), KTM, 16-15

15. Liam Everts (B), KTM, 25-11

16. Oriol Oliver (E), KTM, 17-16

17. Isak Gifting (S), GASGAS, 14-DNS

18. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 19-17

19. Cornelius Toendel (N), KTM, 15-26

20. Adria Monne Viles (E), KTM, 22-18

21. Taylor Hammal (GB), KTM, 20-19

22. Mike Gwerder (CH), KTM, 18-24 (DNF)

23. William Voxen Kleemann (DK), KTM, 23-20

24. Lorenzo Ciabatti (I), KTM, 26 (DNF)-21

25. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 24-22

MX2 WM-Stand nach 5 GPs:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 265

2. Andrea Adamo (I), KTM, 229, (-36)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 220, (-45)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 206, (-59)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 201, (-64)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 191, (-74)

7. Liam Everts (B), KTM, 157, (-108)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 143, (-122)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 130, (-135)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 115, (-150)