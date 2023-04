Start-Ziel Sieg von Jorge Prado (GASGAS) in Agueda

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der spanische WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) den ersten Lauf der MXGP-Klasse in Agueda (Portugal) vor Romain Febvre (Kawasaki) und Jeffrey Herlings (KTM). Max Spies erreichte P17.

5. Lauf zur Motocross WM in Agueda (Portugal): Nach dem ersten Lauf der MX2-Klasse trocknete die Strecke weiter ab, so dass die Piloten im ersten MXGP Rennen insgesamt bessere Bodenbedingungen vorfanden als die MX2-Piloten in ihrem ersten Lauf. Der spanische WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) legte wieder einen seiner Blitzstarts hin, holte seinen 6. Holeshot der laufenden Saison und konnte sich von Anfang an so weit absetzen, dass er mit einem guten und konstanten Rhythmus die Lage bis zum Ende unter Kontrolle hatte.

Romain Febvre (Kawasaki) setzte sich am Anfang gegen Guadagnini und den ebenfalls gut gestarteten Jeremy Seewer durch und fuhr von Beginn an auf Platz 2. Jeffrey Herlings (KTM) startete ebenfalls gut und reihte sich auf P3 ein.

Der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux, der im Qualifikationsrennen durch technischen Defekt ausgefallen war, kollidierte in der Anfangsphase des Rennens mit Calvin Vlaanderen (Yamaha), stürzte, fiel auf P18 zurück und musste danach eine Aufholjagd starten, doch mehr als Rang 13 war für ihn in diesem Rennen nicht drin.

Auch Polesetter Ruben Fernandez stürzte in der 8. Runde und fiel von P4 auf P7 zurück. In den letzten Runden rückten die Top-3 deutlich enger zusammen. Febvre machte Meter gegenüber Spitzenreiter Prado gut und Herlings setzte seinerseits Febvre auf Rang 2 unter Druck. In der letzten Runde kam es zum Showdown zwischen Herlings und Febvre, doch der Franzose rettete seinen zweiten Platz mit einem Vorsprung von 2 Zehntelsekunden über die Ziellinie.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Maximilian Spies holte auf Rang 17 weitere 4 WM-Punkte und zog mit insgesamt 15 WM-Zählern in der Tabelle mit seinem Teamkollegen Tom Koch gleich, der im ersten Lauf das Ziel nicht erreichte.

MXGP Agueda, Lauf 1:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

7. Ruben Fernandez (ESP), Honda

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

9. Alberto Forato (I), KTM

10. Valentin Guillod (CH), Honda

11. Benoit Paturel (F), Yamaha

12. Ben Watson (GB), Beta

13. Maxime Renaux (F), Yamaha

14. Alessandro Lupino (I), Beta

15. Alvin Östlund (S), Honda

16. Brian Bogers (NL), Honda

17. Maximilian Spies (D), KTM

18. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

19. Alberto Paolo (P), Yamaha

20. Michael Ivanov (BG), Husqvarna

…

24. (DNF) Tom Koch (D), KTM

…

DNS: Kevin Brumann (CH), Yamaha