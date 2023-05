Simon Längenfelder (GASGAS): Doppelsieg in Spanien

Mit einer makellosen Leistung gewann der deutsche Red Bull GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder den Großen Preis von Spanien in Arroyomolinos u d verbesserte sich in der WM-Tabelle auf Platz 4.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder hatte bereits den ersten MX2-Lauf gewonnen. Er katapultierte sich beim Start zum entscheidenden zweiten Lauf zum Holeshot (seinem dritten in der laufenden Saison) und kontrollierte das Rennen von der Spitze, beging keine Fehler und siegte mit einem Vorsprung von 15 Sekunden vor WM-Leader Jago Geerts (Yamaha).

Erstmals in dieser Saison erklang die deutsche Nationalhymne auf dem Grand-Prix-Podium.

Nach seinem Sieg in Matterley Basin im letzten Jahr, wo Längenfelder ebenfalls einen makellosen Doppelsieg einfahren konnte, war der neuerliche Triumph von Arroyomolinos der zweite Grand-Prix-Sieg in der Karriere des Deutschen und darüber hinaus sein erstes Podium in der laufenden Saison.

«Ich denke, dass heute jeder sehen konnte, dass ich einige Upgrades machen konnte. Es hat sehr lange gedauert, dass ich wieder auf dem obersten Treppchen stehe, aber heute habe ich es geschafft. Niemand hat gedacht, dass ich die Leistung von Matterley Basin im letzten Jahr wiederholen könnte. Jetzt habe ich es geschafft und konnte zeigen, dass ich der Schnellste war», erklärte Sieger Längenfelder auf dem Podium.

Mit seinem Doppelsieg verbesserte sich Längenfelder in der WM-Tabelle nach 6 absolvierten Grands-Prix von P5 auf Rang 4.

Dritter im zweiten Lauf und Dritter in der Tageswertung wurde der italienische Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo. Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen, der den ersten Lauf auf P6 beendete, fiel im zweiten Lauf mit gerissener Antriebskette aus. Sein Bruder Sacha, der für das Red Bull KTM Werksteam unterwegs ist, erreichte mit zwei 9. Plätzen die Top-10, nachdem er die ersten Grands-Prix verletzungsbedingt verpasst hatte.

WM-Leader Jago Geerts konnte auf P2 der Tageswertung seine Tabellenführung weiter ausbauen. Er hatte am Ende des zweiten Laufs einen Sturz, konnte aber den 2. Platz halten. Geerts führt nach 6 Läufen mit 48Punkten Vorsprung vor Andrea Adamo.

Ergebnis MX2, Grand Prix of Spain

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-1

2. Jago Geerts (B),Yamaha, 2-2

3. Andrea Adamo (I), KTM, 5-3

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-4

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 3-5

6. Liam Everts (B), KTM, 7-6

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 8-7

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 10-8

9. Sacha Coenen (B), KTM, 9-9

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 13-10

11. Oriol Oliver (E), KTM, 11-11

12. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-12

13. Mikkel Haarup (DK), KTM, 12-13

14. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 6-26 (DNF)

15. David Braceras (E), Kawasaki, 14-15

16. Isak Gifting (S), GASGAS, 18-16

17. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 17-17

18. Emil Weckman (FIN), Honda, 15-18

19. Tom Guyon (F), Fantic, 19-19

20. Cornelius Toendel (N), KTM, 22-20

21. (DNF) Mike Gwerder (CH), KTM, 26-21

MX2 WM-Stand:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 319

2. Andrea Adamo (I), KTM, 271, (-48)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 263, (-56)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-60)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 247, (-72)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 219, (-100)

7. Liam Everts (B), KTM, 187, (-132)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 173, (-146)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 154, (-165)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 134, (-185)