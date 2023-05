GP-Sieger Simon Längenfelder: «Ich bin mega happy!»

Die Motocross-WM MX2 machte im spanischen Intu Xanadu-Arroymolinos zum sechsten Mal halt. Red Bull GASGAS-Pilot Simon Längenfelder sorgte für eine Sensation, denn sein Wochenende lief geradezu perfekt.

Vor 434 Tagen wurde beim Saisonauftakt in Matterley Basin deutsche Motocross-Geschichte geschrieben. Nach über 10 Jahren beendete Simon Längenfelder die Durststrecke eines MX2-Sieges. Schließlich war es 2011 Ken Roczen (damals auf KTM), der ebenfalls in Matterley Basin für den letzten GP-Sieg eines Deutschen sorgte.

Zurück in die Gegenwart: Wie schon an dem Laufsieg vor drei Wochen in Italien zu erkennen war, ist Längenfelder nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder in Topform. Das erste Podium der Saison schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Dass es dann in Spanien nicht nur das Podium, sondern gleich der GP-Sieg wurde, ist die berühmte Kirsche auf der Torte.

Mit zwei perfekten Läufen zeigte der Bayer, wozu er in der Lage ist. In keinem Rennlauf gab es für den 19-Jährigen etwas geschenkt. In Lauf 1 musste er sich erst gegen einen starken Thibault Benistant (Yamaha) durchsetzen. Im zweiten Durchgang heftete sich WM-Führer Jago Geerts (Yamaha) an seine Fersen, der aber schon nach kurzer Zeit feststellen musste, dass er den Speed nicht mitgehen kann.

«Im ersten Start hätte ich eigentlich schon den Holeshot haben müssen, aber ich bin einen ticken zu weit nach links gefahren und ein anderer Fahrer kam von außen und so war ich Zweiter nach dem Start. Ich habe von Anfang an gemerkt, dass ich einen guten Speed habe und konnte schnell das Überholmanöver setzen. Als ich dann Erster war, konnte ich einfach nach vorn wegfahren», erklärte der Red Bull-Athlet SPEEDWEEK.com exklusiv. «Im zweiten Rennen habe ich dann den Holeshot gezogen! Es hat dann aber etwas gedauert, bis ich von Geerts weggekommen bin. Als es dann eine Lücke gab, konnte ich richtig wegfahren. Ich hatte heute einen so guten Speed und das Motorrad hat einfach super funktioniert. Ich bin einfach mega happy!»

Durch Längenfelders dritten Rang im Qualifikationsrennen sammelte er bereits 8 Zähler. Mit den beiden Laufsiegen kamen noch einmal satte 50 Punkte hinzu. Damit konnte Längenfelder in der WM-Tabelle nicht nur an Thibault Benistant vorbeiziehen, sondern pirschte sich mit nur vier Punkten Rückstand an den aktuellen WM-Dritten Kay De Wolf (Husqvarna) heran.

Ergebnis MX2, Grand Prix of Spain:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-1

2. Jago Geerts (B),Yamaha, 2-2

3. Andrea Adamo (I), KTM, 5-3

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-4

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 3-5

6. Liam Everts (B), KTM, 7-6

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 8-7

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 10-8

9. Sacha Coenen (B), KTM, 9-9

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 13-10

11. Oriol Oliver (E), KTM, 11-11

12. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-12

13. Mikkel Haarup (DK), KTM, 12-13

14. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 6-26 (DNF)

15. David Braceras (E), Kawasaki, 14-15

16. Isak Gifting (S), GASGAS, 18-16

17. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 17-17

18. Emil Weckman (FIN), Honda, 15-18

19. Tom Guyon (F), Fantic, 19-19

20. Cornelius Toendel (N), KTM, 22-20

21. (DNF) Mike Gwerder (CH), KTM, 26-21

MX2 WM-Stand:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 319

2. Andrea Adamo (I), KTM, 271, (-48)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 263, (-56)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-60)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 247, (-72)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 219, (-100)

7. Liam Everts (B), KTM, 187, (-132)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 173, (-146)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 154, (-165)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 134, (-185)