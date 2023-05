Jeffrey Herlings (KTM) schrieb in Spanien Geschichte

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann mit einem makellosen Doppelsieg den Großen Preis von Spanien und brach mit seinem 102. Grand-Prix-Sieg den Rekord von Stefan Everts in der ewigen Bestenliste.

Zweiter MXGP-Lauf zum Großen Preis von Spanien in Arroyomolinos: Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer gewann den Holeshot und übernahm die frühe Führung. Der Schweizer war das ganze Wochenende über gesundheitlich angeschlagen und haderte wegen eines grippösen Infekts mit seiner Fitness. Im ersten Lauf hatte er bereits 5 Runden lang geführt und war wegen nachlassender Kräfte bis auf P8 durchgereicht worden.

Nach dem Start zum zweiten Lauf wechselte zwischen Seewer und Fernandez mehrfach die Führung, doch der hoch motivierte Lokalmatador Ruben Fernandez (Honda) setzte sich zur Freude der euphorischen spanischen Fans an der Spitze des Feldes durch.

Wenig später musste Seewer auch Mattia Guadagnini (GASGAS) passieren lassen. Der italienische GASGAS-Werksfahrer fuhr in Spanien das Rennen seines Lebens und stand am Ende des Tages mit einem 3-3-Ergebnis erstmals in seiner Karriere auf einem MXGP-Podium.

WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) hatte einen für seine Ansprüche schlechten Start und ging im Bereich von P6 aus in den entscheidenden zweiten Lauf. Der favorisierte Lokalmatador konnte zwar danach Benoit Paturel (Yamaha) überholen, doch mehr als Rang 5 war für ihn am Ende nicht drin, was nicht nur eine herbe Enttäuschung in Hinblick auf sein Heimrennen war, sondern auch massive Auswirkungen auf die Verhältnisse an der Spitze der WM- Tabelle haben sollte.

Lokalmatador Fernandez leistete 8 Runden lang Führungsarbeit, bevor Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings, der im Bereich von P4 gestartet war, Schritt für Schritt nachrückte und die Lücke zum Spanier schloss. 'The Bullet' überholte zuerst Seewer und danach Guadagnini. Der Niederländer zögerte keinen Moment, Fernandez in Runde 9 die Führung abzunehmen.

Auch in diesem Rennen war Herlings extrem erfolgreich mit der Nutzung der Außenlinien, aus denen er so viel Kurvenspeed mitnehmen konnte, dass ihm jedes Überholmanöver gelang. Herlings ließ – einmal in Führung liegend - nichts mehr anbrennen und gewann mit einem Vorsprung von 8 Sekunden vor Fernandez und mit der Idealpunktzahl von 50 Zählern den Großen Preis von Spanien.

Mit diesem Triumph schrieb 'The Bullet' in Spanien erneut Motocross-Geschichte, denn es war zugleich der 102. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Damit setzte sich Jeffrey Herlings an die Spitze der ewigen Bestenliste, die bis dato mit 101 Siegen vom zehnfachen Weltmeister Stefan Everts angeführt wurde.

Für diese Leistung erhielt er vom CEO des Serienvermarkters Infront Moto Racing David Luongo auf dem Podium eine Sondertrophäe.

Mit diesem Ergebnis rückte die Tabellenspitze in Spanien enger zusammen. Die Führung von WM-Leader Prado schmolz in der Hitze der iberischen Halbinsel von 17 auf 6 Punkte zusammen. Dritter der WM-Tabelle ist jetzt HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez, der mit P2 im zweiten Lauf auf Rang 3 des Grand-Prix-Podiums stand. Natürlich profitierte der Spanier auch von den Ausfällen von Romain Febvre (Kawasaki) und Maxime Renaux (Yamaha), die sich beide im Qualifikationsrennen zum Spanien-Grand-Prix verletzten.

Die beiden deutschen Kosak-KTM Piloten schlugen sich erneut gut. Tom Koch kam wie im ersten Lauf auf P12 ins Ziel und Maximilian Spies holte auf P18 weitere 3 WM-Punkte.

Ergebnis MXGP, Großer Preis von Spanien:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 3-3

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-2

4. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 2-5

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-6

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 8-4

7. Alberto Forato (I), KTM, 6-7

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-8

9. Alessandro Lupino (I), Beta, 10-10

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 9-11

11. Tom Koch (D), KTM, 12-12

12. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 13-13

13. Benoit Paturel (F), Yamaha, 24 (DNF)-9

14. Brian Bogers (NL), Honda, 11-19

15. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 14-17

16. Maximilian Spies (D), KTM, 15-18

17. Michael Ivanov (BG), Husqvarna, 20-14

18. Ashton Dickinson (GB), KTM, 19-16

19. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 22 (DNF)-15

20. Brent van Doninck (B), Honda, 16-23(DNF)

21. Tristan Purdon (RSA), KTM, 17-21

22. Alvin Östlund (S), Honda, 18-22

23. Simeo Ubach (E), Honda, 21 (DNF) -20

24. Xurxo Prol Ormeno (E), Husqvarna, 23 (DNF)-DNS

DNS: Ben Watson (GB), Beta

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Romain Febvre (F), Kawasak

WM-Zwischenstand MXGP nach 6 Läufen:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 294

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 288, (-6)

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 224, (-70)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 214, (-80)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-92)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 191, (-103)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 190, (-104)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 187, (-107)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 186, (-108)

10. Alberto Forato (I), KTM, 151, (-143)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 131, (-163)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 36, (-258)

20. Maximilian Spies (D). KTM, 28, (-266)

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 22, (-272)