Nach Sturz in Spanien: So geht es Max Spies (KTM)

KTM-Kosak-Pilot Max Spies musste beim MXGP-Wochenende im spanischen Intu Xanadu-Arroymolinos einen schweren Sturz einstecken. «Ich kann nicht mehr laufen», sagte der Teenager.

MXGP-Pilot Max Spies erlebte beim Grand Prix von Spanien einen herben Rückschlag seiner aktuellen Pläne im Rahmen der Motocross-Weltmeisterschaft. Der groß gewachsene 19-Jährige fuhr im zweiten Lauf der 450er-Klasse auf Platz 15 und orientierte sich weiter nach vorn, als er in einer Wellensektion stürzte und sich heftig überschlug.

«Etwa 10 Minuten vor dem Rennende habe ich in einer Wellensektion einen Kick bekommen. Ich bin aus einer Kurve raus abgesprungen, bin in der ersten Welle auf dem Vorderrad gelandet und in der dritten eingeschlagen. Es war ziemlich grob, auch am Motorrad war alles krumm und ich habe mich nicht besonders prickelnd gefühlt», erklärte Spies im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich bin trotzdem schnell wieder aufs Motorrad gestiegen und weitergefahren. Auf dem Pitboard habe ich gesehen, dass ich auf P19 war. Als ich dann wieder draußen war, wollten noch zwei Fahrer vorbei, aber ich konnte sie abblocken. Nachdem ich überrundet worden bin, bin ich nur noch gerollt, denn es tat einiges weh. Vor mir ist dann noch jemand gestürzt, weshalb ich noch 18. wurde. Als ich dann endlich rausfahren konnte, habe ich gemerkt, dass es mir überhaupt nicht gut geht. Mein Sprunggelenk ist ziemlich angeschwollen und ich kann nicht mehr laufen. Auch mein Schlüsselbein sieht komisch aus, denn ich habe da eine Platte drin und ich hoffe, dass die Platte noch ganz ist.»

Die ernüchternde Diagnose nach dem Crash: Gerissene Bänder im Fuß und etliche Blessuren an Schulter, Hüfte und Händen. Das Schlüsselbein ist bis auf eine Prellung soweit in Ordnung.

Der Brandenburger kam um eine Operation herum, aber jetzt ist eine mehrwöchige Pause angeordnet.

In Rennlauf eins schaffte es der KTM-Fahrer auf einen starken 15. Platz. Durch Rang 18 in Lauf zwei, reichte es am Ende des Tages immer noch für einen 16.Tagesgang und neun Punkte.

Ergebnis MXGP, 7. Mai, Großer Preis von Spanien:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 3-3

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-2

4. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 2-5

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-6

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 8-4

7. Alberto Forato (I), KTM, 6-7

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-8

9. Alessandro Lupino (I), Beta, 10-10

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 9-11

11. Tom Koch (D), KTM, 12-12

12. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 13-13

13. Benoit Paturel (F), Yamaha, 24 (DNF)-9

14. Brian Bogers (NL), Honda, 11-19

15. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 14-17

16. Maximilian Spies (D), KTM, 15-18

17. Michael Ivanov (BG), Husqvarna, 20-14

18. Ashton Dickinson (GB), KTM, 19-16

19. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 22 (DNF)-15

20. Brent van Doninck (B), Honda, 16-23(DNF)

21. Tristan Purdon (RSA), KTM, 17-21

22. Alvin Östlund (S), Honda, 18-22

23. Simeo Ubach (E), Honda, 21 (DNF) -20

24. Xurxo Prol Ormeno (E), Husqvarna, 23 (DNF)-DNS

DNS: Ben Watson (GB), Beta

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Romain Febvre (F), Kawasak

WM-Zwischenstand MXGP nach 6 Events:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 294

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 288, (-6)

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 224, (-70)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 214, (-80)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-92)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 191, (-103)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 190, (-104)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 187, (-107)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 186, (-108)

10. Alberto Forato (I), KTM, 151, (-143)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 131, (-163)

...

19. Tom Koch (D), KTM, 36, (-258)

20. Maximilian Spies (D), KTM, 28, (-266)

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 22, (-272)