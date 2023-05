Tom Koch (KTM): Punkte in Spanien verdoppelt!

In der Nähe der spanischen Hauptstadt Madrid erfolgte das sechste Aufeinandertreffen der Motocross-WM 2023. MXGP-Pilot Tom Koch fuhr seine KOSAK-KTM erfolgreich in die Punkte.

Mit Rang 14 im Qualifikationsrennen hatte sich Tom Koch eine gute Ausgangsbasis für den Rennsonntag erarbeitet. Bei schönstem Sonnenschein ging es dann am Sonntag in der Nähe von Madrid zum Showdown und der Start des 25-Jährigen im ersten Lauf passte. Trotz kleinerer Schwierigkeiten biss sich der junge Thüringer durch und fuhr in der aktuellen Saison sein bestes Laufergebnis ein.

«Im ersten Heat bin ich gut vom Start weggekommen, aber ich bin nicht gleich in meinen Rhythmus gekommen. Ich bin dann ein paar falsche Spuren gefahren und hatte Probleme, den Vorderleuten zu folgen. Ich habe dann meinen Stiefel durchgezogen und habe mich nur auf mich konzentriert. So war es gut, weil ich als Zwölfter die Zielflagge gesehen habe.»

Nun wusste Koch, was für ihn möglich war und mit einem besseren Rhythmus würden die Chancen nochmals besser stehen. Im zweiten Durchgang verbesserte er seine Linien und nur unverschuldet musste er Alessandro Lupino (Beta) und Kawasaki-Werksfahrer Mitch Evans ziehen lassen. Mit Letzterem kam es zum spannenden Duell.

«Im zweiten Lauf war zwar mein Start nicht so gut, aber ich habe mich von Anfang an gleich viel besser gefühlt. Ich konnte den Speed in den ersten Runden auch gut mitgehen. Direkt vor mir ist dann leider van Donnick gestürzt und ich bin auf ihn aufgefahren. Dabei konnten Lupino und Evans außen vorbeifahren. Evans konnte ich dann wieder zurück überholen, aber das hat einfach zu lang gedauert. Da waren die Anderen wieder zu weit weg gewesen. Letztlich bin ich aber wieder Zwölfter geworden», erklärte der Thüringer sehr zufrieden im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

«Mit den zwei zwölften Plätzen konnte ich im Tagesrang Elfter werden. Das war ein solides Wochenende mit sehr guten Platzierungen, mit denen ich wirklich zufrieden Heim fahren kann. Ich freue mich sehr, dass es Stück für Stück vorangeht und hoffe, dass es bald auch mal ein einstelliges Ergebnis kommt.»

Somit konnte Koch ganze 18 Punkte sammeln und seinen Punktstand in der WM auf 36 Zähler verdoppeln. Außerdem rückte er an Teamkollege Max Spies in der Tabelle vorbei und belegt Position 19.

Ergebnis MXGP, 7. Mai, Großer Preis von Spanien:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 3-3

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-2

4. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 2-5

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-6

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 8-4

7. Alberto Forato (I), KTM, 6-7

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-8

9. Alessandro Lupino (I), Beta, 10-10

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 9-11

11. Tom Koch (D), KTM, 12-12

12. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 13-13

13. Benoit Paturel (F), Yamaha, 24 (DNF)-9

14. Brian Bogers (NL), Honda, 11-19

15. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 14-17

16. Maximilian Spies (D), KTM, 15-18

17. Michael Ivanov (BG), Husqvarna, 20-14

18. Ashton Dickinson (GB), KTM, 19-16

19. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 22 (DNF)-15

20. Brent van Doninck (B), Honda, 16-23(DNF)

21. Tristan Purdon (RSA), KTM, 17-21

22. Alvin Östlund (S), Honda, 18-22

23. Simeo Ubach (E), Honda, 21 (DNF) -20

24. Xurxo Prol Ormeno (E), Husqvarna, 23 (DNF)-DNS

DNS: Ben Watson (GB), Beta

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Romain Febvre (F), Kawasak

WM-Zwischenstand MXGP nach 6 Events:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 294

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 288, (-6)

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 224, (-70)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 214, (-80)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-92)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 191, (-103)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 190, (-104)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 187, (-107)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 186, (-108)

10. Alberto Forato (I), KTM, 151, (-143)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 131, (-163)

...

19. Tom Koch (D), KTM, 36, (-258)

20. Maximilian Spies (D), KTM, 28, (-266)

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 22, (-272)