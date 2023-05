Schock: Simon Längenfelder (GASGAS) verletzt!

Der deutsche MX2-Star Simon Längenfelder erlitt nach seinem GP-Sieg im Training eine Armverletzung, die bereits operiert wurde, und muss nun eine Zwangspause einlegen – die Dauer ist noch offen.

Red Bull-GASGAS-Motocrosser Simon Längenfelder muss ausgerechnet nach seiner makellosen Performance in Arroyomolinos einen starken Dämpfer hinnehmen. Der 18-jährige Bayer verletzte sich nach Informationen seines De Carli Teams am Dienstag im Training in seiner Wahlheimat nahe Rom.

Nach Angaben von Teammanager Davide De Carli erlitt der Regnitzlosauer eine Verletzung am rechten Arm. Längenfelder wurde bereits in der Nacht auf Mittwoch operiert. Wann Längenfelder wieder einsatzbereit sein wird, lässt sich im Moment nicht festlegen.

«Simon ist leider in einer normalen Trainingssession am Dienstag gestürzt», berichtete De Carli. «Er wurde sofort in der Nacht auf Mittwoch bei Dr. Nannarini und seinem Team operiert, dafür bin ich sehr dankbar. Das ist leider der schlimmste Teil des Sports, aber ich bin sicher, dass Simon bald und noch stärker zurückkommen wird.»

Zur Erinnerung: Längenfelder gewann in Arroyomolinos beide Rennläufe souverän und belegt aktuell in der MX2-WM-Tabelle Rang 4, nur zwölf Punkte hinter dem WM-Zweiten Andrea Adamo (Red Bull-KTM). Der nächste Grand Prix findet am Wochenende des 21. Mai in Villars-sous-Écot in Frankreich statt.

MX2-WM-Stand nach 6 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 319

2. Andrea Adamo (I), KTM, 271, (-48)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 263, (-56)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-60)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 247, (-72)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 219, (-100)

7. Liam Everts (B), KTM, 187, (-132)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 173, (-146)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 154, (-165)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 134, (-185)