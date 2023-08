Simon Längenfelder feierte seinen dritten MX2-GP-Sieg

Die 15. Runde der Motocross-Weltmeisterschaft fand im schwedischen Uddevalla statt. Der Deutsche Simon Längenfelder übertrumpfte auf der Red-Bull-GASGAS alle anderen MX2-Piloten und eroberte den Sieg.

Das Qualifikationsrennen deutete schon an, dass es keine leichte Strecke zum Überholen sein würde: Es gab wenige Positionswechsel und wenn, dann musste alles perfekt passen. Dennoch konnte sich der 19-jährige Simon Längenfelder nach mäßigem Start auf Platz 4 vorarbeiten.

Mit einer perfekten Reaktion eröffnete er den ersten Lauf am Sonntag, wie eine Rakete schoss er aus dem Gatter. Ohne Fehler ging es dann durch die 30 Minuten plus zwei Runden.



«Im ersten Lauf konnte ich den Holeshot ziehen und jede weitere Runde anführen. Ich habe einen guten Abstand herausgefahren. Es wurde allerdings schwierig, als die ganzen Überrundeten kamen. Es gab nur eine Spur, die wirklich trocken war. Mein Abstand hat aber trotzdem so gut gereicht, dass ich damit etwas arbeiten konnte. Es hat mega Spaß gemacht zu fahren, weil die Strecke sehr technisch war, was mir immer sehr gefällt», erklärte der Regnitzlosauer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Auch der zweite Start des Tages passte. Allerdings schob sich in der ersten Kurve Polesetter Kevin Horgmo (Kawasaki) in die Innenbahn und verlängerte den Weg für Simon. Als es am Ende regnete, zeigte er wieder seine Stärke im Schlamm und näherte sich Andrea Adamo (KTM).



«Im zweiten Lauf wurde es dann etwas schwieriger. Ich bin zwar extrem gut aus dem Gate gekommen, aber etwas zu weit rechts gewesen und musste ein paar Extrameter fahren. Ich habe mich dann schnell auf den zweiten Platz vorgearbeitet. Es war sehr schwer zu überholen oder mal eine andere Linie zu fahren, weil es nur eine Spur gab. Ich habe mein Bestes gegeben und kam in der letzten Runde noch sehr nah an Andrea ran, auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat.»

Am Sonntag sammelte Längenfelder 47 Punkte und hat damit den dritten GP-Sieg seiner Karriere geholt. Dazu kamen noch sieben Punkte aus dem Qualifikationsrennen am Samstag. «P1 und P2 für den Gesamtsieg. Damit kann ich wirklich glücklich sein», fiel sein Fazit positiv aus.



In der Gesamtwertung ist Längenfelder Vierter, zum vor ihm platzierten und derzeit verletzten Jago Geerts fehlen nur noch 13 Punkte.

Ergebnisse MX2 Uddevalla:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-2

2. Liam Everts (B), KTM, 2-3

3. Andrea Adamo (I), KTM, 10-1

4. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 3-5

5. Camden Mc Lellan (ZA), Honda, 9-4

6. Sacha Coenen (B), KTM, 5-8

7. David Braceras (E), Kawasaki, 8-6

8. Isak Gifting (S), GASGAS, 7-7

9. Emil Weckmann (FIN), Honda, 6-9

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-10

11. Tim Edberg (S), Husqvarna, 11-11

12. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 4-19 (DNF)

13. Arvid Lüning (S), GASGAS, 13-14

14. Oriol Oliver (E), KTM, 15-13

15. William Voxen Kleemann (DK), KTM, 14-15

16. Filip Olsson (S), Husqvarna, 19-12

17. Lorenzo Ciabatti (I), KTM, 16-16

18. Alessandro Valeri (I), KTM, 17-17

19. Delvintor Alfarizi (IDN), Honda, 18-18

DNS: Lucas Coenen (B), Husqvarna

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha

DNS: Kay de Wolf (NL), Husqvarna

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

MX2 WM-Stand nach 15 von 19 Events:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 663

2. Liam Everts (B), KTM, 583, (-80)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 559, (-104)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 546, (-117)

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-162)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-201)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 461, (-202)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-230)

9. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 425, (-238)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 306, (-357)