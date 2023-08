Simon Längenfelder (GASGAS) gewinnt Schweden-GP

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der deutsche Red Bull GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder den Großen Preis von Schweden in Uddevalla vor den beiden KTM-Werksfahrern Liam Everts und WM-Leader Andrea Adamo.

Großer Preis von Schweden, 15. Lauf zur MX2-Motocross-WM 2023: Der norwegische Polesetter Kevin Horgmo (Kawasaki) gewann den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf. Der Sieger des ersten Laufs, Simon Längenfelder (GASGAS), startete gut, wurde aber von Horgmo in der ersten langgezogenen Linkskurve nach dem Start weit nach außen abgedrängt. Horgmo übernahm vor den zahlreichen skandinavischen Fans die Führung vor WM-Leader Andrea Adamo (KTM), der den ersten Lauf nur auf P10 beendet hatte.

Simon Längenfelder begann den zweiten Lauf hinter Horgmo und Adamo auf P3. Nach 6 Runden setzte Adamo auf P2 Leader Horgmo unter Druck und zog vorbei. Nur zwei Kurven später kassierte auch Längenfelder den Norweger mit einem entschlossenen Manöver. Damit war der Deutsche bereits auf Kurs in Sachen Grand-Prix-Sieg.

Horgmo war zu diesem Zeitpunkt auf P3 ebenfalls auf Podiumskurs (es wäre sein erstes WM-Podium gewesen), doch in Runde 14 machte ihm die Technik einen Strich durch die Rechnung. Der frustrierte Norweger musste das Rennen aufgeben.

Vorn spitze sich die Lage weiter zu, als Längenfelder mit schnellsten Rundenzeiten die Lücke zu Leader Adamo schloss. In der letzten Runde war der Deutsche am Hinterrad des Sizilianers, doch die Überrundeten erschwerten das Überholen. Längenfelder ging am Ende die Zeit aus. Er kam nur 0,9 Sekunden hinter Adamo ins Ziel, doch mit einem 1-2-Ergebnis gewann er den zweiten Grand-Prix in diesem Jahr. Seinen ersten GP-Sieg konnte er beim 6. WM-Event in Spanien feiern.

Längenfelder rückte in der WM-Tabelle schon nach dem ersten Lauf auf Tabellenrang 4 vor. Zu dem verletzten Jago Geerts (Yamaha) auf Rang 3 fehlen ihm jetzt nur noch 13 Punkte. Geerts plant sein Comeback für das nächste Rennen in Arnhem.

Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts überholte in diesem Rennen David Braceras (Kawasaki) und am Ende den gut aufgelegten Südafrikaner Camden Mc Lellan (Honda) und wurde in diesem Rennen Dritter. Mit einem 2-3-Ergebnis stand 'Liamski' damit in Schweden auf dem zweiten Podiumsrang. Er verbesserte sich in der WM-Tabelle auf P2 und hat nach 15 von 19 Events einen Rückstand von 80 Punkten zu WM-Leader Adamo.

Andrea Adamo (KTM) stand mit einem 10-1-Ergebnis in Uddevalla auf dem dritten Podiumsrang. Der Niederländer Rick Elzinga (Yamaha) war mit Rang 5 im zweiten Lauf mit 36 Zählern punktgleich mit Adamo. Entscheidend für das Podium von Adamo war sein besserer zweiter Lauf.

Der 16. Lauf der Motocross-WM findet in einer Woche im niederländischen Arnhem statt.

Ergebnis MX2 Uddevalla:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-2

2. Liam Everts (B), KTM, 2-3

3. Andrea Adamo (I), KTM, 10-1

4. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 3-5

5. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 9-4

6. Sacha Coenen (B), KTM, 5-8

7. David Braceras (E), Kawasaki, 8-6

8. Isak Gifting (S), GASGAS, 7-7

9. Emil Weckmann (FIN), Honda, 6-9

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-10

11. Tim Edberg (S), Husqvarna, 11-11

12. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 4-19 (DNF)

13. Arvid Lüning (S), GASGAS, 13-14

14. Oriol Oliver (E), KTM, 15-13

15. William Voxen Kleemann (DK), KTM, 14-15

16. Filip Olsson (S), Husqvarna, 19-12

17. Lorenzo Ciabatti (I), KTM, 16-16

18. Alessandro Valeri (I), KTM, 17-17

19. Delvintor Alfarizi (INA), Honda, 18-18

DNS: Lucas Coenen (B), Husqvarna

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha

DNS: Kay de Wolf (NL), Husqvarna

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

MX2 WM-Stand nach 15 von 19 Events:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 663

2. Liam Everts (B), KTM, 583, (-80)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 559, (-104)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 546, (-117)

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-162)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-201)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 461, (-202)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-230)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 425, (-238)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 306, (-357)