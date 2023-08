Erste Pole für Kevin Horgmo (Kawasaki)

Der Norweger Kevin Horgmo (Kawasaki) gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Schweden in Uddevalla knapp vor Liam Everts und WM-Leader Andrea Adamo (beide KTM). Längenfelder wurde Vierter.

MX2 Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Schweden in Uddevalla: Die Streckenbedingungen waren perfekt: Am Vormittag hörte der Regen auf, so dass die Hartbodenstrecke nach den Niederschlägen der vergangenen Tage sehr griffig war.

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen stürzte während der Trainings-Session am Vormittag und musste sich im Medical Center untersuchen lassen. Er konnte nicht zum Qualifikationsrennen antreten. Einzelheiten über die Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit noch nicht vor.

Sein Zwillingsbruder Sacha Coenen (Red Bull KTM) zog den Holeshot und führte das Rennen 8 Runden lang an. Der ebenfalls gut gestartete Kevin Horgmo (Kawasaki) konnte dem Belgier folgen und in Runde 8 einen Fehler von Coenen nutzen, um an ihm vorbei in Führung zu gehen. Von hinten rückte Liam Everts (KTM) nach, der auf P4 gestartet war, sich gegen Rennmitte gegen seinen Red Bull KTM Teamkollegen Andrea Adamo durchsetzte und in Runde 9 auch Sacha Coenen auf P2 überholen konnte.

Nach Ablauf der Renndistanz von 20 Minuten flog Sacha Coenen bei der Anfahrt zu einem Table heftig ab. Der Belgier wirkte zunächst etwas benommen, konnte das Rennen aber auf P11 fortsetzen, so dass er in diesem Rennen ohne Punkte blieb. Bei seinem Crash schien er sich seine Anfang der Saison verletzte Schulter erneut angeschlagen zu haben.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder startete in der Spitzengruppe, setzte sich schnell gegen David Braceras (Kawasaki) auf P5 durch und lief auf Rick Elzinga (Yamaha) auf, an dem er rundenlang nicht vorbeikam. Erst nach der Hälfte des Rennens konnte der Deutsche auf Rang 4 vorrücken.

Am Ende wurde das Rennen noch einmal spannend: Everts schloss die Lücke zu Leader Horgmo, doch am Ende ging dem Belgier die Zeit aus. Horgmo gewann mit einem Vorsprung von 0,8 Sekunden knapp vor Everts und startet damit in Uddevalla erstmals in seiner Karriere von der Pole-Position.

WM-Leader Andrea Adamo wurde Dritter und konsolidierte mit 8 WM-Punkten seine WM-Führung. Längenfelder hat vor den beiden Wertungsläufen nur noch 2 Punkte Rückstand zu Kay de Wolf auf Tabellenrang 4.

MX2 Qualifikationsrennen Uddevalla:

1. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

2. Liam Everts (B), KTM

3. Andrea Adamo (I), KTM

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Rick Elzinga (NL), Yamaha

6. David Braceras (E), Kawasaki

7. Oriol Oliver (E), KTM

8. Isak Gifting (S), GASGAS

9. Emil Weckmann (FIN), Honda

10. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

11. Sacha Coenen (B), KTM

12. Filip Olsson (S), Husqvarna

13. Tim Edberg (S), Husqvarna

14. William Voxen Kleemann (DK), KTM

15. Alessandro Valeri (I), KTM

16. Lorenzo Ciabatti (I). KTM

17. Jan Pancar (SLO), KTM

18. Arvid Lüning (S), GASGAS

19. Delvintor Alfarizi (IDN), Honda



DNS: Lucas Coenen (B), Husqvarna

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha, 559

DNS: Kay de Wolf (NL), Husqvarna

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

MX2 WM-Stand:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 627

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 559, (-68)

3. Liam Everts (B), KTM, 541, (-86)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-126)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 499, (-128)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-165)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 461, (-166)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-194)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 405, (-222)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 273, (-354)