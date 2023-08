Simon Längenfelder (GASGAS) gewinnt MX2 Lauf 1

Der deutsche Red Bull GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder gewann den ersten MX2-Lauf zum Großen Preis von Schweden im Schlamm von Uddevalla vor Liam Everts (Red Bull KTM) und Rick Elzinga (Yamaha).

15. Lauf der MX2-Motocross-WM in Uddevalla (Schweden), Lauf 1: In dieses Rennen starteten nur 19 Piloten. Jedem Fahrer waren vor dem Start also WM-Punkte sicher und es konnten nicht einmal alle WM-Punkte vergeben werden.

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen konnte nach seinem heftigen Abflug am Samstag nicht zu den Wertungsläufen antreten. Nachts und in den Morgenstunden gingen weitere heftige Regenschauer über der Region nieder, so dass die zweiten EMX-Läufe am Vormittag im Schlamm abgehalten werden mussten.

Vor dem ersten MX2-Lauf verzogen sich die Wolken, so dass die Strecke schnell abtrocknen konnte, sich aber nur eine trockene Ideallinie bildete. Das machte das Überholen fast unmöglich. Sobald ein Fahrer die Ideallinie verließ, wurde es gefährlich.

Somit war der Start bei diesem Rennen besonders wichtig. Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder ließ das Gas vor der ersten Linkskurve am längsten stehen, gewann den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze aus. Im Rennen konnte er seinen Vorsprung auf mehr als 10 Sekunden gegenüber Liam Everts (Red Bull KTM) ausbauen. Er zog souverän seine Linien und gewann mit einem Vorsprung von 5,9 Sekunden vor Liam Everts (KTM) und Rick Elzinga (Yamaha).

Nach seinem Laufsieg erklärte der Deutsche, dass er gern im Schlamm fährt: «Meine Hoffnung ist immer, dass es regnet. Zwar ist dien Strecke schnell ausgetrocknet, aber mir hat es viel Spaß gemacht, unter diesen Bedingungen zu fahren. Ich hoffe, dass mir jetzt noch ein guter zweiter Lauf gelingt.»

Mit diesem Laufsieg konnte sich Längenfelder in der WM-Tabelle auf P4 verbessern. Polesetter Kevin Horgmo (Kawasaki) wurde in diesem Rennen Vierter.

WM-Leader Andrea Adamo (KTM) startete nur im Mittelfeld und haderte mit Sichtproblemen wegen einer verschlammten Brille. In Runde 8 wurde der Sizilianer nach einem Fehler von Camden Mc Lellan (Honda) überholt und kam nur auf P10 ins Ziel.

Der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen startete im Bereich von P4, doch er ging in diesem Rennen gleich zweimal zu Boden, verlor dabei aber nur eine Position und kam auf P5 ins Ziel.

MX2 Uddevalla, Lauf 1:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Liam Everts (B), KTM

3. Rick Elzinga (NL), Yamaha

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

5. Sacha Coenen (B), KTM

6. Emil Weckmann (FIN), Honda

7. Isak Gifting (S), GASGAS

8. David Braceras (E), Kawasaki

9. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

10. Andrea Adamo (I), KTM

11. Tim Edberg (S), Husqvarna

12. Jan Pancar (SLO), KTM

13. Arvid Lüning (S), GASGAS

14. William Voxen Kleemann (DK), KTM

15. Oriol Oliver (E), KTM

16. Lorenzo Ciabatti (I), KTM

17. Alessandro Valeri (I), KTM

18. Delvintor Alfarizi (INA), Honda

19. (DNF) Filip Olsson (S), Husqvarna

DNS: Lucas Coenen (B), Husqvarna

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha, 559

DNS: Kay de Wolf (NL), Husqvarna

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna