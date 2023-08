Lucas Coenen (Husqvarna): Pole vor Längenfelder

Nur eine Woche nach seinem Horror-Crash in Uddevalla gewann der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen das MX2-Qualifikationsrennen in Arnhem (NL) vor Simon Längenfelder (GASGAS).

MX2 Qualifikationsrennen zum Großen Preis der Niederlanden in Arnhem. Lokalmatador Rick Elziga (Yamaha) gewann den Holeshot und führte das Rennen 5 Runden lang an. Hinter ihm setzte sich zunächst Lucas Coenen (Husqvarna) gegen seinen Zwillingsbruder Sacha durch. Während der ersten 3 Runden gab Elzinga eine hohe Pace vor. Erst danach konnte Coenen die Lücke schließen. Elzinga fuhr Kampflinie, so dass Coenen bei seinem ersten Überholversuch beinahe von der Strecke abkam und einen Crash gerade noch verhindern konnte. Lucas fiel ein paar Meter zurück und brauchte eine Runde, um wieder seinen Fluß zu finden. In der 6. Runde attackierte der Belgier erneut und trieb Elzinga in einen Fehler, den Coenen ausnutzen konnte. Hinter dem Führungsduo stürzte Sacha Coenen (KTM) und musste das Rennen an der Box aufgeben.

Elzinga brach nach dem Führungswechsel etwas ein und wurde bis auf P4 durchgereicht. Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder startete im Bereich von P5 und kämpfte sich sukzessive nach vorn. In Runde 8 überholte er Elzinga und erreichte P2. Liam Everts (KTM) kämpfte sich von P6 nach vorne und qualifizierte sich auf P3 für die Wertungsrennen am Sonntag.

Nur eine Woche nach seinem kapitalen Abflug in Uddevalla gewann Lucas Coenen das Qualifikationsrennen von Arnhem mit einem Vorsprung von 11 Sekunden vor Längenfelder und Everts.

Jago Geerts (Yamaha) konnte 3 Wochen nach seinem Schlüsselbeinbruch in Finnland wieder starten und zeigte eine erstaunlich hohe Pace. Der Belgier kam auf P5 ins Ziel.

WM-Leader Andrea Adamo (KTM) erwischte keinen guten Start und beendete das Rennen auf P7 nachdem Camden McLellan (KTM) stürzte

Die deutschen Starter, Peter König (KTM) und Jan Krug (Husqvarna) qualifizierten sich auf den Rängen 15 und 20.

MX2 Qualifikationsrennen Arnhem:

1. Lucas Coenen (B), Husqvarna

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS

3. Liam Everts (B), KTM

4. Rick Elzinga (NL), Yamaha

5. Jago Geerts (B), Yamaha

6. Oriol Oliver (E), KTM

7. Andrea Adamo (I), KTM

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

9. Emil Weckmann (FIN), Honda

10. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

11. David Braceras (E), Kawasaki

12. Isak Gifting (S), GASGAS

13. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

14. Jan Pancar (SLO), KTM

15. Peter König (D), KTM

16. Joel Rizzi (GBR), GASGAS

17. Scott Smoulders (NL), Honda

18. Taylor Hammal (GB), KTM

19. Filip Olsson (S), Husqvarna

20. Jan Krug (D), Husqvarna

21. Arvid Lüning (S), GASGAS

22. Alessandro Valeri (I), KTM

23. Lorenzo Ciabatti (I). KTM

...

29. (DNF) Sacha Coenen (B), KTM

30. (DNF) William Voxen Kleemann (DK), KTM

MX2 WM-Stand:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 667

2. Liam Everts (B), KTM, 591, (-76)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 565, (-102)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 555, (-112)

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-166)

6. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 471, (-196)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-205)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 436, (-231)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 426, (-241)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 313, (-354)