Jago Geerts (Yamaha) in Arnheim: Das Comeback läuft

Yamahas MX2-Hoffnungsträger Jago Geerts ist tatsächlich beim niederländischen Motocross-Grand-Prix in Arnheim dabei. Seine Titelchancen sind mit 104 Punkten Rückstand nur noch theoretischer Natur.

Der 23-jährige Belgier Jago Geerts hat auch den zweiten heftigen Verletzungsrückschlag in der laufenden Saison weggesteckt und ist an diesem Wochenende beim niederländischen Grand Prix in Arnheim am Start.

Geerts hatte sich im Mai in Frankreich im Quali-Rennen am Handgelenk verletzt. Zuletzt folgte am 30. Juli bei einem Crash im finnischen Vantaa in der Anfangsphase von Durchgang 1 der Bruch des linken Schlüsselbeins, welcher in einer vierstündigen Operation fixiert wurde. Beim internationalen Feiertags-Rennen am 15. August in Keiheuvel hatte sich Geerts noch geschont, seine Werks-Yamaha war nur im Zelt ausgestellt, während er für Autogramme im Paddock unterwegs war.

Nun steigt für den Pechvogel das Comeback der letzten Hoffnung. In der WM-Tabelle hat der dreifache Vize-Champion aktuell 104 Punkte Rückstand auf Andrea Adamo (Red Bull KTM), Geerts muss auf ein Problem des 19-jährigen Italieners hoffen. Auf den zweitplatzierten Liam Everts (18) fehlen Geerts aber nur 24 Punkte, bei noch vier zu fahrenden Grands Prix.

So oder so: Es ist die letzte Chance für Geerts auf die heiß ersehnte MX2-Krone. Denn in der Saison 2024 wird er wegen des Alterslimits in der MXGP-WM antreten und hat dafür mit Arbeitgeber Yamaha bereits einen Vertrag geschlossen. Im Vorjahr verlor Geerts mit Tom Vialle das Duell (Red Bull KTM) um den Titel im letzten Rennen der Saison.