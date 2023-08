Vom Pech verfolgt: Herlings mit Schlüsselbeinbruch

Red Bull-KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings (28) fällt nach einem Sturz im freien Training beim niederländischen Motocross-Grand-Prix in Arnheim erneut aus.

Erst vor drei Wochen gab Jeffrey Herlings beim Finnland-GP in Vantaa sein Comeback, nachdem er sich in Teutschenthal am 11. Juni einen Halswirbelbruch zugezogen hatte. Bei seinem Heim-GP in Arnheim verletzte sich der fünffache Weltmeister am heutigen Samstagvormittag nun erneut.

Zwar fuhr Herlings die Bestzeit im freien Training, im weiteren Verlauf der Session brach er sich aber bei einem unglücklichen Sturz das rechte Schlüsselbein, wie weitere Untersuchungen bei seinem Vertrauensarzt nun bestätigten. Deshalb wird der Red Bull-KTM-Star an diesem Wochenende nicht mehr auf die Strecke gehen. Wann er zurückkehren wird, steht noch nicht fest.