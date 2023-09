Liam Everts (KTM) gewinnt Türkei Grand-Prix

Mit einem 3-2-Ergebnis gewann der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts den Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar. Der Norweger Kevin Horgmo (Kawasaki) feierte den ersten Laufsieg seiner Karriere.

Zweiter MX2-Lauf in Afyonkarahisar, 17. Grand-Prix der laufenden Saison: Husqvarna-Werksfahrer Roan van de Moosdijk gewann seinen zweiten Holeshot der Saison. Der Niederländer führte das Rennen in der Anfangsphase vor Liam Everts (KTM) und Kevin Horgmo (Kawasaki) an.

Der Sieger des ersten Laufs, Simon Längenfelder (GASGAS), und WM-Leader Andrea Adamo (KTM) rangierten nach mäßigem Start in diesem Rennen zunächst nur im Mittelfeld.

Isak Gifting, der den ersten Lauf über die Hälfte angeführt hatte, musste den zweiten Lauf an der Box aufgeben. Der Schwede haderte das ganze Wochenende über mit gesundheitlichen Problemen, so dass ihn im zweiten Rennen die Kräfte verließen.

Van de Moosdijk führte das Rennen drei Runden lang an, bevor Liam Everts die Spitze übernahm. 'Liamski' befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf Kurs, den Grand-Prix zu gewinnen, doch in Runde 13 stürzte er in einer Linkskurve, so dass Horgmo kampflos die Führungsposition erbte.

Everts fiel auf P2 zurück und legte am Ende noch einen Spurt ein, um den Norweger doch noch abzufangen, aber es reichte nicht. Horgmo gewann mit einem Vorsprung von 2,6 Sekunden und holte damit den ersten MX2-WM-Laufsieg seiner Karriere.

Liam Everts wurde mit einem 3-2-Ergebnis trotzdem Grand-Prix-Gewinner und markierte damit seinen dritten Sieg in dieser Saison. In der WM-Tabelle konnte der Belgier damit seinen Rückstand zu WM-Leader Andrea Adamo auf 48 Punkte verkürzen. Es könnte also in den verbleibenden Rennen der Saison noch einmal eng und damit spannend werden.

Simon Längenfelder (GASGAS) musste sich im zweiten Lauf Andrea Adamo geschlagen geben. Mit Rang 6 in diesem Rennen verfehlte der Deutsche das Podium. #Jago Geerts (Yamaha) wurde mit einem 2-4-Ergebnis Dritter der Tageswertung und verteidigte damit seinen dritten Tabellenrang gegenüber Längenfelder auf Tabellenrang 4.

Der 18. und damit vorletzte Grand-Prix findet in zwei Wochen in Maggiora (Italien) statt.

Ergebnis MX2, Großer Preis der Türkei, Afyonkarahisar:

1. Liam Everts (B), KTM, 3-2

2. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 6-1

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 2-4

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-6

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 4-3

6. Andrea Adamo (I), KTM, 10-5

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 7-8

8. Oriol Oliver (E), KTM, 9-7

9. David Braceras (E), Kawasaki, 8-11

10. Emil Weckmann (FIN), Honda, 11-9

11. Isak Gifting (S), GASGAS, 5-17

12. Jan Pancar (SLO), KTM, 13-10

13. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 14-12

14. Federico Tuani (I), KTM, 15-13

15. Sacha Coenen (B), KTM, 12-16

16. Jaka Peklaj (SLO), Husqvarna, 16-14

17. Alireza Hossein Ahmadi Fini (IRN), Honda, 17-15

18. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 18-DNS

MX2 WM-Stand nach 17 von 19 Events:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 732 Punkte

2. Liam Everts (B), KTM, 684, (-48)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 650, (-82)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 645, (-87)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 520, (-212)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 508, (-224)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 505, (-227)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-231)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-270)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 352, (-380)