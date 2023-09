Romain Febvre (Kawa) dominiert in Lauf 1 von Afyon

Nach einem Sturz in der zweiten Kurve des ersten MXGPLaufs konnte WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) auf P13 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Romain Febvre (Kawasaki) gewann vor Tim Gajser (Honda).

Erster Lauf der Klasse MXGP, Großer Preis der Türkei in Afyonkarahisar: Valentin Guillod (Honda) gewann den Holeshot knapp vor WM-Leader Jorge Prado. Prado übernahm die Führung, doch er stürzte in der zweiten Kurve über das Vorderrad. Nachdem das gesamte Feld am Spanier vorbeigezogen war, versuchter er, sein Bike neu zu starten. Frustriert und hilflos schaute er in Richtung der Boxengasse. Prado stand und stand und verlor wertvolle Sekunden. Schließlich sprang der Motor an und er startete seine Aufholjagd.

Das Feld war zu diesem Zeitpunkt aber bereits weit enteilt. Prado konnte nur noch Schadensbegrenzung betreiben und erreichte das Ziel auf Rang 13.

Nach dem Crash von Prado übernahm zunächst Tim Gajser (Honda) die Führung, der von der Pole Position gestartet war, weil das Qualifikationsrennen wegen des Unwetters am Samstag abgesagt wurde.

Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre startete im Bereich der Top-. Der Franzose ging zunächst an Guillod und in Runde 7 an Gajser vorbei in Führung und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze. Guillod stürzte und fiel auf Rang 9 zurück. Maxime Renaux zeigte eine tolle leistung. Er startete im Mittelfeld und fuhr bis auf P3 nach vorne.

Mit seinem Laufsieg und Prado auf Rang 13 konnte Febvre seinen Rückstand zu WM-Leader Jorge Prado auf 75 Punkte verkürzen.

MXGP, Lauf 1, Afyonkarahisar:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Alberto Forato (I), KTM

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

9. Valentin Guillod (CH), Honda

10. Benoit Paturel (F), Yamaha

11. Ruben Fernandez (E), Honda

12. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

13. Jorge Prado (ESP), GASGAS

14. Brian Bogers (NL), Honda

15. Alvin Östlund (S), Honda

16. Ben Watson (GB), Beta

17. Alessandro Lupino (I), Beta

18. Julian Georgiev (BUL), Yamaha

19. Alp Galip Baysan (TUR), GASGAS

20. (DNF) Pauls Jonass (LT), Honda

...

DNS: Maximilian Spies (D), KTM

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Husqvarna