Simon Längenfelder (GASGAS) gewinnt Lauf 1

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der deutsche Red Bull GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder den ersten MX2-Lauf in Matterley Basin und erreichte damit WM-Tabellenrang 2.

Erster MX2-Wertungslauf zum MXGP of Great Britain in Matterley Basin: Polesetter Simon Längenfelder (GASGAS) gewann mit einem Start-Ziel-Sieg und rückte vor dem letzten Lauf der Saison auf den zweiten Tabellenplatz nach vorne. Für den Deutschen war es bereits der 11. Holeshot und der 8. Laufsieg der Saison.

Nachdem die Titelentscheidung bereits vor einer Woche in Maggiora (Italien) gefallen war, geht es in England noch um die Podiumsplätze. Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant rangierte über die gesamte Renndistanz hinter Längenfelder und brachte sich mehrfach in Schlagdistanz. Am Ende trennten die Top 3, Längenfelder, Benistant und Geerts, nur eine Sekunde. In der letzten Runde attackierte Geerts, doch es gelang ihm nicht mehr, an Benistant vorbeizukommen. So nahm dem Belgier ausgerechnet sein französischer Teamkollege zwei wertvolle Punkte im Kampf um Platz 2 weg.

Vor dem entscheidenden zweiten Lauf trennen Geerts und Längenfelder noch 3 Punkte. Sollte Geerts den zweiten Lauf vor Längenfelder gewinnen, wäre er Vizeweltmeister. Wenn Längenfelder vor Geerts bleibt, ist er WM-Zweiter.

Liam Everts, der sich vor dem Saisonfinale ebenfalls im Reigen der Podiumskandidaten befand, kam nur auf P7 ins Ziel. Sein Rückstand zu Längenfelder beträgt bereits 19 Punkte. Damit wird die Entscheidung im Kampf um die Plätze 2 und 3 mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen Längenfelder und Geerts entschieden.

Ergebnis MX2, Lauf 1, Matterley Basin

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Thibault Benistant (F), Yamaha

3. Jago Geerts (B), Yamaha

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Liam Everts (B), KTM

8. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha

10. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

11. Lucas Coenen (B), Husqvarna

12. Oriol Oliver (E), KTM

13. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

14. Jorgen Matthias Talviku (EST), Husqvarna

15. Jan Pancar (SLO), KTM

16. Jack Chambers (USA), Kawasaki

17. Sacha Coenen (B), KTM

18. Taylor Hammal (GB), KTM

19. Emil Weckman (FIN), Honda

20. Arvid Lüning (S), GASGAS

MX2 WM-Stand nach Lauf 1:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 806 Punkte, vorzeitig Weltmeister

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 737, (-69)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 734, (-72)

4. Liam Everts (B), KTM, 718, (-88)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 568, (-238)

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 552, (-254)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 551, (-255)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 546, (-260)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 518, (-288)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 389, (-417)