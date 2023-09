Jago Geerts (Yamaha) gewinnt britischen Grand-Prix

Mit einem Sieg im zweiten Lauf gewann der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts den Großen Preis von Großbritannien und sicherte sich damit die WM-Silbermedaille. Simon Längenfelder (GASGAS) wurde WM-Dritter.

MX2- Saisonfinale in Matterley Basin (Großbritannien): Nachdem der deutsche Red Bull GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder den ersten Lauf gewonnen hatte, ging es im letzten Rennen der Saison um die WM-Silbermedaille. Längenfelder hatte nach Lauf 1 P2 übernommen, aber Geerts hatte auf P3 nur 3 Punkte Rückstand.

Liam Everts (KTM) zog den Holeshot vor Kay de Wolf (Husqvarna), Andrea Adamo (KTM) und Simon Längenfelder (GASGAS). Geerts hatte in diesem Rennen keinen guten Start und ging aus dem Mittelfeld heraus ins Rennen. Er war 'on fire': Schon in der ersten Runde machte Geerts mehrere Plätze gut und befand sich hinter seinem direkten WM-Kontrahenten Längenfelder.

In der dritten Runde überholte Geerts den Deutschen und erreichte P4. Mit Geerts auf P4 und Längenfelder auf P5 wäre Längenfelder aber immer noch Vizeweltmeister geworden. Geerts setzte konsequent auf Angriff und überholte zunächst Everts und in den letzten 3 Runden noch Adamo und de Wolf. Mit einem Sieg war dem Belgier die Silbermedaille nicht mehr zu nehmen, selbst wenn Längenfelder in diesem Rennen Zweiter geworden wäre. Längenfelder kam aber im zweiten Heat nicht mehr an die Spitze heran und musste sich mit P4 zufriedengeben.

Geerts gewann mit einem 3-1-Ergebnis den Grand-Prix vor Längenfelder (1-4) und Weltmeister Adamo (4-3). Der Belgier wurde also am Ende WM-Zweiter und Längenfelder Dritter der MX2-WM 2023 mit 4 Punkten Rückstand zum Belgier. Liam Everts beendete die WM auf P4.

«Das ist ein guter Abschluss meiner MX2-Karriere», erklärte Sieger Geerts, der im nächsten Jahr in die MXGP-Klasse aufsteigen wird. «In diesem Jahr hatte ich viel Pech. Die Silbermedaille war das Mögliche, was wird jetzt erreicht haben. Die Saison mit einem Grand-Prix-Sieg zu beenden ist auch gut nach einem Jahr mit so vielen Rückschlägen.»

Ergebnis MX2, Matterley Basin

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3. Andrea Adamo (I), KTM, 4-3

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

6. Liam Everts (B), KTM, 7-5

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 10-8

9. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 8-13

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-9

11. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 11-12

12. Jan Pancar (SLO), KTM, 15-10

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-16

14. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 16-11

15. Oriol Oliver (E), KTM, 12-15

16. Jorgen Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 14-14

17. Sacha Coenen (B), KTM, 17-17

18. Taylor Hammal (GB), KTM, 18-18

19. Lorenzo Ciabatti (I), Yamaha, 28-19

20. Emil Weckman (FIN), Honda, 19-DNS

MX2 WM Endstand 2023 nach 19 Läufen:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 826 Punkte

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 759

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4. Liam Everts (B), KTM, 734

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394