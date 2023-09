Tim Gajser (Honda) gewinnt Lauf 1, Koch P8

Der slowenische HRC-Werksfahrer Tim Gajser gewann den ersten Lauf der Klasse MXGP in Matterley Basin vor Jeremy Seewer und Glenn Coldenhoff (beide Yamaha). Tom Koch (Kosak KTM) wurde Achter.

Erster Lauf der Klasse MXGP in Matterley Basin (Großbritannien): Maxime Renaux (Yamaha) und Alberto Forato (KTM), die im Qualifikationsrennen am Samstag gestürzt waren, konnten nicht zu den Wertungsläufen am Sonntag antreten. Der niederländische Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff zog im ersten Lauf den Holeshot und übernahm die Führung vor Jorge Prado (GASGAS) und Tim Gajser (Honda). Coldenhoff führte das Rennen 11 Runden lang an. Prado blieb in seinem Windschatten auf P2, doch ein Sturz warf den Spanier in Runde 6 zurück. Prado musste die Strecke verlassen, konnte sich aber auf P4 hinter Coldenhoff, Gajser und Seewer wieder einreihen.

Danach rückten die Top-4 eng zusammen und lieferten sich spannende Duelle um jeden Meter Boden. Gajser attackierte den führenden Coldenhoff mehrfach. Erst in Runde 12 von 14 gelang ihm das entscheidende Manöver im Bereich einer Linkskurve. Der Slowene übernahm die Spitze und konnte sich danach rasch ein paar Meter absetzen. Kurz danach überholte auch Seewer Coldenhoff. Prado kam am Ende nicht mehr nah genug an Coldenhoff und Platz 3 heran. Gajser gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 1,6 Sekunden vor Seewer, Coldenhoff und Prado.

Der deutsche Kosak KTM-Pilot Tom Koch startete im Bereich der Top-10 und fuhr im Rennen bis auf den 8. Platz nach vorne. Damit erzielte der Thüringer sein bestes Saisonergebnis. Maximilian Spies (KTM) kam auf Rang 18 ins Ziel und sicherte sich damit 3 weitere WM-Punkte.

MXGP Matterley Basin, Lauf 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

4. Jorge Prado (ESP), GASGAS

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Ruben Fernandez (E), Honda

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Tom Koch (D), KTM

9. Pauls Jonass (LT), Honda

10. Benoit Paturel (F), Yamaha

11. Valentin Guillod (CH), Honda

12. Harri Kullas (EST), Yamaha

13. Ben Watson (GB), Beta

14. Alessandro Lupino (I), Beta

15. Cornelius Toendel (NOR), Honda

16. Brian Bogers (NL), Honda

17. Ivo Monticelli (I), GASGAS

18. Maximilian Spies (D), KTM

19. Adam Sterry (GB), KTM

20. Alvin Östlund (S), Honda

...

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Alberto Forato (I), KTM