Simon Längenfelder (19) beendet MX2-WM als Dritter

Beim Lauf zur Motocross-WM MX2 in Matterley Basin beendete Red-Bull-GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder eine sehr starke Saison auf WM-Gesamtrang drei. Obendrauf fuhr er noch seinen achten Laufsieg ein.

Bei der letzten Runde zur Motocross-WM 2023 in Matterley Basin zeigte Simon Längenfelder erneut, was in ihm steckt. Auf der weitläufigen Strecke im Süden Englands sicherte sich der der GASGAS-Pilot am Samstag im Qualifikationsrennen die Poleposition und nutzte diesen Vorteil aus. Im ersten Rennlauf reagierte er perfekt und führte das Rennen direkt an. In den 14 Runden dominierte er und sicherte sich den Laufsieg vor den Yamaha-Werksfahrern Thibault Benistant und Jago Geerts.

Im zweiten Wertungslauf klappte der Start nicht optimal und er musste sich nach wenigen Kurven, hinter dem kompletten KTM-Werksteam, auf der vierten Position einreihen. In der Anfangsphase überholte Geerts den Regnitzlosauer und zog schnell davon. Zur Rennmitte fuhr der 19-Jährige an Liam Everts (KTM) heran und holte sich Rang 4 zurück. Damit befand sich Längenfelder auf Vizeweltmeisterkurs, sofern sich an der Reihenfolge von Adamo (KTM), De Wolf (Husqvarna) und Geerts nichts ändern sollte. Doch mit dem Messer zwischen den Zähnen schloss Geerts die Lücke zu seinen Vordermännern, holte den Sieg und schob sich in der WM-Wertung auf den Platz der Silbermedaille. Im Tagesklassement wurde der Wahl-Römer Zweiter.

Längenfelder fuhr eine grandiose Saison 2023, die er trotz eines Armbruchs im Mai mit Bronze beendete. Fünf Polepositions, acht Laufsiege und zwei gewonnene Grand Prix in Spanien und Schweden sollten als Statement reichen. Des Weiteren gab für den sympathischen Franken noch 5000€ Extrabonus für die meisten Holeshots der Saison.

«Ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat nicht für den zweiten Platz in der Meisterschaft gereicht», bedauerte Längenfelder. «Trotzdem war es ein großartiges Jahr mit neun Podiumsplätzen und elf Holeshots. Leider konnte ich wegen meiner Armverletzung an drei Wochenenden nicht teilnehmen, aber danach haben wir es geschafft und gezeigt was wir können. Ein großes Dankeschön an alle, die mir in guten und schlechten Zeiten geholfen haben.»

Ergebnis MX2, Matterley Basin:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3. Andrea Adamo (I), KTM, 4-3

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

6. Liam Everts (B), KTM, 7-5

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 10-8

9. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 8-13

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 13-9

11. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 11-12

12. Jan Pancar (SLO), KTM, 15-10

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-16

14. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 16-11

15. Oriol Oliver (E), KTM, 12-15

16. Jorgen Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 14-14

17. Sacha Coenen (B), KTM, 17-17

18. Taylor Hammal (GB), KTM, 18-18

19. Lorenzo Ciabatti (I), Yamaha, 28-19

20. Emil Weckman (FIN), Honda, 19-DNS

MX2 WM Endstand 2023 nach 19 Läufen:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 826 Punkte

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 759

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4. Liam Everts (B), KTM, 734

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394