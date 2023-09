Jeremy Seewer (Yamaha): Ellbogenwunde wieder offen 26.09.2023 - 10:25 Von Johannes Orasche

© Yamaha Jeremy Seewer in England

Der Schweizer Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer holte sich beim Saisonfinale in Matterley Basin in der Tageswertung den starken zweiten Platz, den dritten Rang in der MXGP-Motocross-WM hatte er bereits sicher.