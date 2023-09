MXoN Team Italien: Mattia Guadagnini fällt aus

Der von der italienischen Föderation für die OPEN Klasse nominierte Mattia Guadagnini (GASGAS) kann wegen einer Muskelverletzung an der Wade nicht in Ernée antreten. Er wird durch Andrea Bonacorsi (Yamaha) ersetzt.

Schon beim WM-Finale in Matterley Basin am letzten Wochenende war Mattia Guadagnini (GASGAS) nicht am Start, weil er akute Muskelprobleme in seiner rechten Wade hatte. Guadagnini gewann 2021 zusammen mit Antonio Cairoli und Alessandro Lupino das Motocross der Nationen. Er war in diesem Jahr neben Alberto Forato (MXGP) und MX2-Weltmeister Andrea Adamo (MX2) für die Open-Klasse nominiert.

Guadagnini erhielt keine ärztliche Freigabe, so dass die italienische Föderation Andrea Bonacorsi nominierte, der in diesem Jahr Champion der EMX250 Europameisterschaften geworden ist. Bonacorsi wird in der Open-Klasse auf einem 450er-Bike antreten.

Teamchef Thomas Traversini erklärte: «Es tut uns wirklich leid für Mattia, einen Fahrer, der immer eine starke Bindung zur Maglia Azzurra gezeigt hat. Gleichzeitig können wir uns auf die Motivation von Andrea Bonacorsi verlassen, der sich dieser Erfahrung ohne Druck stellen wird, aber mit dem Bewusstsein, mit den anderen Fahrern auf der Strecke mithalten zu können.»

Beim WM-Finale in Matterley Basin war Bonacorsi in der MX2-WM gestartet und hatte die Top-10 erreicht.