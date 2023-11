Bestätigt: SM Action ab 2024 das Fantic-Werksteam

Das italienische SM Action Racing Team Yuasa Battery wechselt den Hersteller und tritt in der kommenden Saison als das MX2-Werksteam von Fantic auf. Auch die Fahrer werden neu sein.

Dass sich Fantic Racing in der Köngisklasse MXGP mit dem bisherigen Yamaha-Werksteam Wilvo verbündet, war bereits bekannt. Das Fahrerduo wird aus Glenn Coldenhoff und Roan Van de Moosdijk bestehen.

Am heutigen Donnerstag bestätigte SM Action nach einer dreijährigen Zusammenarbeit mit der Pierer-Gruppe (zwei Jahre mit GASGAS, 2023 mit KTM) den nächsten Herstellerwechsel: Die italienische Truppe passte ihren Social-Media-Auftritt an die Fantic-Farben an und nennt sich nun offiziell «Fantic Factory Racing MX2».

«Wir sind bereit für diese neue Herausforderung», hieß es dazu. Mit welchen Fahrern diese Herausforderung angegangen wird, blieb offen. Hinter den Kulissen werden noch die Details definiert.

Fix ist aber, dass Alberto Forato das SM Action Team verlassen wird. Der 23-jährige Italiener überzeugte in der abgelaufenen Saison unter anderem mit einem Sieg im Qualifying-Rennen von Maggiora und landete in der MXGP-Weltmeisterschaft auf Gesamtrang 7. Forato wird mit dem Honda-Kundenteam von Standing Construct in Verbindung gebracht, wo er die Nachfolge von Brian Bogers antreten soll.

Maddii Racing, das bisherige Fantic-Aushängeschild, arbeitet künftig bekanntlich mit dem MX-Neueinsteiger Ducati zusammen – inklusive Tony Cairoli als hochkarätigem Testfahrer.