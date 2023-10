Brian Bogers: Für 2024 von Honda zu Revo GASGAS

Der Niederländer Brian Bogers wird 2024 in der MXGP-Weltmeisterschaft und der Britischen Meisterschaft für das britische Team Revo GASGAS Racing antreten.

Seit dem Motocross der Nationen vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein Wechsel eines namhaften Fahrers oder eines Rennteams für 2024 bekannt wird. Jetzt ist der Niederländer Brian Bogers (27) betroffen. Der Schwiegersohn des zweifachen Motocross-Weltmeisters John van den Berk wird kommendes Jahr für das britische Revo GASGAS Racing Team antreten.

Die Revo-Truppe ist von Kawasaki zu GASGAS gewechselt. Bogers fuhr seinerseits in der abgelaufenen Saison für das Team Standing Construct auf einer Honda in der MXGP. Seine Unterschrift bei Revo bindet den Niederländer auch an die britische Meisterschaft, was er von seinem Engagement bei Standing Construct zuletzt nicht kannte.

Bogers wird im Revo-Team von Mark Yates der einzige 450er-Fahrer sein. Die Truppe erhält werksseitige Unterstützung aus Mattighofen. Seine beiden Teamkollegen sind jung. Der 18-jährige Ethan Lane wird in die MX2-WM einsteigen. Dazu kommt das Teenie-Talent Billy Askew (16) für die britische Serie und die EMX250.

«Ich bin sehr glücklich, dass ich kommendes Jahr auf einem österreichischen Bike bei Revo fahren werde», freut sich Bogers, der zuvor schon bei Standing eine GASGAS gesteuert hatte. Bogers beendete die abgelaufene MXGP-Saison wegen Verletzungspech mit 243 Punkten auf Platz 15. Im Vorjahr gewann er auf Husqvarna sensationell den Grand Prix von Flandern in Lommel.

Bogers weiter: «Ich bin sehr aufgeregt und auch dankbar für diese Gelegenheit und möchte in meiner ersten Saison in der Britischen Meisterschaft auf der MC 450F wieder auf Top-Niveau kommen.»