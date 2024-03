WM Auftakt Argentinien: Lucas Coenen (Husky) auf Pole

Nestaan Husqvarna Werksfahrer Lucas Coenen gewann in Villa La Angostura das MX2-Qualifikationsrennen vor seinem Teamkollegen Kay de Wolf und Titelverteidiger Andrea Adamo. Simon Längenfelder wurde Vierter.

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Patagonia in Argentinien. Titelverteidiger Andrea Adamo (Red Bull KTM) gewann den Holeshot und führte in der Anfangsphase des Rennens vor seinem Teamkollegen Sacha Coenen und Simon Längenfelder (GASGAS). Der Deutsche erkämpfte sich P2.

Die beiden Nestaan Husqvarna Werksfahrer, Kay de Wolf und Lucas Coenen starteten im Bereich von P6, rückten aber besonders auf den Außenlinien nach vorne, profitierten von einem Sturz von Sacha Coenen. Zuerst setzte sich de Wolf gegen Längenfelder durch und in den letzten 3 Runden entbrannte ein Dreikampf zwischen Adamo, de Wolf und Coenen. Coenen setzte sich in der vorletzten Runde mit einem cleveren Manöver gegen Adamo durch, wechselte die Linie von außen nach innen und übernahm die Spitze. De Wolf nutzte die Situation und schnappte sich ebenfalls Adamo. In der letzten Runde kam es zum Showdown zwischen den beiden Husqvarna-Werksfahrern, doch Coenen blieb vorne und gewann das erste Qualifying Race der Saison 2024.

Simon Längenfelder qualifizierte sich auf P4 und holte seine ersten 7 WM-Punkte der Saison.

Das WM-Debüt von Triumph verlief schwierig, nachdem Mikkel Haarup auf P6 liegend gleich zweimal stürzte und danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben konnte. Camden Mc Lellan erreichte das Ziel auf P17 und Haarup auf P19.

Ergebnis MX2 Qualifikationsrennen Neuquen:

1. Lucas Coenen (B), Husqvarna

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Andrea Adamo (I), KTM

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Marc-Antoine Rossi (I), GASGAS

7. Hakon Osterhagen (N), Honda

8. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

9. Sacha Coenen (B), KTM

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha

12. Jack Chambers (USA), Kawasaki

13. David Braceras (E), Fantic

14. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

15. Oriol Oliver (E), KTM

16. Emil Weckmann (F), KTM

17. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

18. Bobby Bruce (GB), Kawasaki

19. Mikkel Haarup (DK), Triumph

20. Jens Walvoort (NL), KTM

...

DNS: Liam Everts (B), KTM

WM-Stand:

1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 10 Punkte

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 9, (-1)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 8 (-2)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 7, (-3)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 6, (-4)

6. Marc-Antoine Rossi (I), GASGAS, 5, (-5)

7. Hakon Osterhagen (N), Honda, 4, (-6)

8. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 3, (-7)

9. Sacha Coenen (B), KTM, 2, (-8)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 1, (-9)