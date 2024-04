Kay de Wolf (Husqvarna) siegt auch in Riola Sardo

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) gewann mit einem 2-1-Ergebnis den Großen Preis von Sardinien in Riola Sardo vor seinem belgischen Teamkollegen Lucas Coenen. Simon Längenfelder wurde Vierter der Grand-Prix-Wertung.

Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen zog auch im zweiten Lauf der MX2-Klasse den Holeshot, doch auch diesmal war es Kay de Wolf (Husqvarna), der in der ersten Runde die Führung übernahm. Der Laufsieger von Moto-1, Lucas Coenen (Husqvarna), ging erneut hochmotiviert ins Rennen und arbeitete sich mit Riesensätzen schnell nach vorne. Schon ausgangs der ersten gewerteten Runde setzte sich der Husqvarna-Werksfahrer gegen seinen Zwillingsbruder und den gut gestarteten Simon Längenfelder (GASGAS) durch und erreichte auf P2.

Vielleicht war Lucas in dieser Phase des Rennens zu ungeduldig. Er konnte die Lücke zum führenden Kay de Wolf schließen, doch in einer langgezogenen Rechtskurve ging er in Runde 7 über das Vorderrad zu Boden. Bevor er das Rennen fortsetzen konnte, war Längenfelder vorbei. Danach fuhr Coenen mit Wut im Bauch wie entfesselt und überholte schon in der nächsten Runde Längenfelder in genau jener Kurve, in der er zuvor gestürzt war. Nun musste Lucas Coenen eine Lücke vom 12 Sekunden zufahren – zu viel für die verbleibenden 10 Runden. Kay de Wolf gewann den zweiten Lauf und mit einem 2-1-Ergebnis den Großen Preis von Sardinien.

Titelverteidiger Andrea Adamo (KTM) kam nach kämpferisch starker Leistung auf Rang 3 ins Ziel, doch er wurde von der Rennleitung disqualifiziert, weil er die Boxengasse ohne Stopp durchfahren hatte, was ein herber Rückschlag für den Sizilianer war. Adamo, der ansonsten auf dem dritten Podiumsrang gestanden hätte, fiel durch diese Nullrunde von Tabellenrang 3 auf Platz 5 zurück.

Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup stürzte bereits in der ersten Kurve und konnte im zweiten Lauf auf P9 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Sein südafrikanischer Teamkollege Camden Mc Lellan kam auf P5 ins Ziel und stand erstmals in seiner Karriere auf dem WM-Podium.

Nach seinem dritten Triumph in Folge konnte WM-Leader Kay de Wolf seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 12 auf 29 gegenüber Simon Längenfelder ausbauen.

Ergebnis Riola Sardo MX2:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-1

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-2

3. Camden McLellan (ZA), Triumph, 3-5

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 7-3

5. Liam Everts (B), KTM, 8-4

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 6-8

7. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 5-9

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 10-7

9. Sacha Coenen (B), KTM, 13-6

10. Marc-Antoine Rossi (F), GASGAS, 11-10

11. Oriol Oliver (E), KTM, 9-13

12. Andrea Adamo (I), KTM, 4-Disq.

MX2 WM Stand nach Runde 3 von 20:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 170 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 141, (-29)

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 124, (-46)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 106, (-64)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 100 (-41)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 96, (-74)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 95, (-75)

8. Marc-Antoine Rossi (I), GASGAS, 80, (-90)

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 78 (-92)

10. Sacha Coenen (B), KTM, 77, (-93)