Riola: Jorge Prado (GASGAS) gewinnt Lauf 1

Polesetter Jorge Prado (GASGAS) setzte sich im ersten MXGP-Lauf des Großen Preises von Sardinien an die Spitze des Feldes und gewann vor Tim Gajser (Honda) und Jeffrey Herlings (KTM). Tom Koch auf P12.

Erster Lauf der MXGP-Klasse im Sand von Riola Sardo, Großer Preis von Sardinien: Der schweizerische Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Seewer zog den Holeshot knapp vor Polesetter Jorge Prado (GASGAS), doch der spanische WM-Leader übernahm schon nach der 3. Kurve die Führung, während Seewer kurze Zeit später einen heftigen Abflug über den Lenker hatte und auf Rang 10 zurückfiel. Tim Gajser war im Bereich der Top-3 gestartet. Der Slowene blieb in Sichtkontakt mit dem Führenden und blies in den letzten 10 Minuten zum Angriff, doch Prado behielt die Kontrolle und konnte seinerseits das Tempo immer wieder anziehen, sobald Gajser in seine Nähe kam. Am Ende musste sich Gajser mit Rang 2 begnügen. Prado gewann mit einem Vorsprung von 5,3 Sekunden vor Gajser und Jeffrey Herlings (KTM).

Herlings startete auf Rang 6, setzte sich im Rennen gegen Glenn Coldenhoff (Fantic), Calvin Vlaanderen (Yamaha) und Pauls Jonass (Honda) durch. Vlaanderen fiel später nach einem Crash auf P7 zurück.

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre musste nach seinem Ausfall im Qualifikationsrennen von weit außen starten und sich vom Mittelfeld aus nach vorne kämpfen. Mehr als Rang 6 war unter diesen Umständen für ihn nicht drin. HRC-Neuzugang Roan van de Moosdijk stürzte und musste das Rennen aufgeben.

Der schweizerische Honda-Pilot Valentin Guillod strauchelte in der ersten Kurve nach dem Start und kämpfte sich vom Ende des Feldes bis auf Rang 12 nach vorne. Danach fiel er nach einem Sturz wieder auf P18 zurück.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch startete Im Bereich von P12 und kämpfte sich bis zur Hälfte des Rennens in die Top-10 nach vorne, bevor er wieder auf P14 zurückfiel und das Rennen schließlich auf P12 beendete. Sein Kosak-Teamkollege Maximilian Spies kam auf P15 ins Ziel. Mark Scheu (Husqvarna) erreichte das Ziel mit 3 Runden Rückstand auf P26. Auch der schweizerische Sixtyseven Husqvarna-Pilot Kevin Brumann haderte auf P25 mit den schwierigen Bedingungen auf der sandigen Strecke in Riola Sardo.

Ergebnis MXGP Lauf 1 Riola Sardo:

1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

5. Pauls Jonass (LT), Honda

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Brian Bogers (NL), Fantic

9. Ben Watson (GB), Beta

10. Kevin Horgmo (N), Honda

11. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

12. Tom Koch (D), KTM

13. Alvin Östlund (S), Honda

14. Isak Gifting (S), Yamaha

15. Maximilian Spies (D), KTM

16. Cornelius Toendel (N), KTM

17. Adam Sterry (GB), KTM

18. Valentin Guillod (CH), Honda

19. Ivo Monticelli (I), Beta

20. Benoit Paturel (F), Yamaha

21. Todd Kellett (GB), Yamaha

22. Jacub Teresak (CZ), Husqvarna

23. Jan Pancar (SLO), KTM

24. Anton Nagy (S), Yamaha

25. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

26. Mark Scheu (D), Husqvarna

27. (DNF) Roan van de Moosdijk (NL), Honda

28. (DNF) Tim Edberg (S), Honda

29. (DNF) Tomass Sileoka (LT), GASGAS