Riola: Lucas Coenen (Husqvarna) gewinnt Lauf 1

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen setzte sich im ersten MX2-Lauf in Riola Sardo gegen seinen Teamkollegen und Polesetter Kay de Wolf durch. Simon Längenfelder (GASGAS) kam auf P7 ins Ziel.

Erster Lauf der MX2-Klasse, Großer Preis von Sardinien in Riola Sardo: Red Bull KRM Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot und führte das Rennen drei Runden lang an, bevor Polesetter Kay de Wolf (Husqvarna), der auf P2 gestartet war, Führung übernehmen konnte und das Feld von der Spitze aus kontrollieren zu können.

De Wolfs belgischer Teamkollege Lucas Coenen, der im Qualifikationsrennen gestürzt war, rückte mit konstant schnellen Rundenzeiten nach und trieb de Wolf in mehrere Fehler. In der 13. Runde konnte Coenen einen weiteren kleinen Fehler nutzen, um mit einem entschlossenen Manöver am Ende der Boxengasse auf der Außenlinie das Gas voll stehenzulassen und in Führung zu gehen. De Wolf konnte die Pace des Belgiers danach nicht mitgehen und musste sich mit Rang 2 begnügen.

Nach dem Rennen stellte sich heraus, dass Coenen sogar mit Handicap unterwegs war, da seine Brille immer mehr verschmutzte, nachdem sein Rolloff den Dienst versagte. Coenen kam mit einem Vorsprung von einer halben Minute vor de Wolf ins Ziel. Dritter wurde der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden McLellan, der damit sein bestes Saison- und Karriereergebnis erzielte. Sein Triumph-Teamkollege Mikkel Haarup erreichte das Ziel auf P5 hinter Titelverteidiger Andrea Adamo (KTM).

Der deutsche Gasgas-Werksfahrer Simon Längenfelder startete auf P7 und arbeitete sich bis zur Rennmitte bis auf P4 nach vorne, bevor er in der zweiten Rennhälfte wieder bis auf den 7. Platz zurückfiel. Sacha Coenen wurde im Rennen bis auf P6 durchgereicht, stürzte in der 16. Runde und fiel damit auf P13 zurück.

Ergebnis MX2, Lauf , Riola Sardo:

1. Lucas Coenen (B), Husqvarna

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Camden McLellan (ZA), Triumph

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS

8. Liam Everts (B), KTM

9. Oriol Oliver (E), KTM

10. Thibault Benistant (F), Yamaha

11. Marc-Antoine Rossi (F), GASGAS

12. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

13. Sacha Coenen (B), KTM

14. Cas Valk (NL), KTM

15. David Braceras (E), Fantic

...

21. (DNF) Andrea Bonacorsi (I), Yamaha