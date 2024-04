Deutscher Laufsieg, Liam Everts Grand-Prix-Sieger

Mit einem 3-2-Ergebnis gewann Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts den Grand-Prix of Trentino in Pietramurata vor Thibault Benistant (Yamaha) und Simon Längenfelder (GASGAS), der den zweiten Lauf dominierte.

Zweiter MX2-Lauf zum Grand-Prix of Trentino in Pietramurata: In der ersten Kurve nach dem Start kam es zu einem Massencrash, in den unter anderen WM-Leader und der Sieger von Lauf 1, Kay de Wolf (Husqvarna) und Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen verwickelt wurden. De Wolf musste danach das Rennen mit abgebrochenem hinteren Kotflügel in Angriff nehmen, holte auf, stürzte in Runde 13 aber erneut und musste seinen mit verletzter Schulter gehandicapten Teamkollegen Lucas Coenen passieren lassen.

Am Ende erreichte de Wolf den 8. Platz und verpasste mit einem 1-8-Ergebnis das Grand-Prix-Podium knapp. Simon Längenfelder, der im ersten Lauf keinen guten Start erwischte und stürzte, gewann im zweiten Lauf den Holeshot, kontrollierte das Rennen von der Spitze und fuhr zu seinem zweiten Laufsieg der Saison 2024. Mit einem 8-1-Ergebnis stand er auf dem dritten Podiumsrang, mit 38 Zählern punktgleich mit WM-Leader Kay de Wolf. Tiebreaker zugunsten Längenfelders war sein besseres Ergebnis im zweiten Lauf.

Mit einem Abstand von 9,9 Sekunden erreichte der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts das Ziel und wurde mit einem 3-2-Ergebnis Grand-Prix-Sieger. Yamaha-Werksfahrer Andrea Bonacorsi wurde in diesem Rennen Dritter und markierte damit sein bestes Karriere-Ergebnis. Thibault Benistant (Yamaha) wurde in diesem Rennen mit 19 Sekunden Rückstand zu Längenfelder Vierter und wurde am Ende Zweiter der Tageswertung.

Für Liam Everts, der den Saisonauftakt in Argentinien wegen eines gebrochenen Daumens verpasste, war es der erste Grand-Prix-Sieg in dieser Saison. Im vergangenen Jahr stand der Belgier an gleicher Stelle erstmals in seiner Karriere auf einem Grand-Prix-Podium.

Titelverteidiger Andrea Adamo (Red Bull KTM) startete auf P9 in dieses Rennen und kämpfte sich bis zum Ende auf Rang 6 nach vorne.

An der Tabellenspitze blieben die Verhältnisse unverändert: Der Vorsprung von Kay de Wolf gegenüber Längenfelder beträgt nach 4 von 20 Grands-Prix 26 Punkte. Thibault Benistant verbesserte sich auf P3 und Lucas Coenen fiel auf Rang 4 zurück.

Die WM-Protagonisten legen jetzt eine zweiwöchige Pause ein. Der 5. WM-Lauf findet am 5. Mai in Agueda (Portugal) statt.

Grand Prix of Trentino:

1. Liam Everts (B), KTM, 3-2

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-4

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 8-1

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-8

5. Camden McLellan (ZA), Triumph, 5-7

6. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 12-3

7. Andrea Adamo (I), KTM, 7-6

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 9-5

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 4-13

10. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 10-9

11. Oriol Oliver (E), KTM, 11-10

12. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 13-12

13. Marc-Antoine Rossi (F), GASGAS, 6-19

14. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 14-14

15. Kay Karssemakers (NL), Fantic, 15-15

16. Sacha Coenen (B), KTM, 30-11

17. Yago Martinez (E), TM, 16-18

18. Jens Walvoort (NL), KTM, 19-16

19. Julius Mikula (CZ), KTM, 20-17

20. Hakon Osterhagen (N), Honda, 17-26

...

27. Jan Krug (D), Husqvarna, 25-25

MX2 WM Stand nach 4 von 20 Events:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 213 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 187, (-26)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 148, (-65)

4. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 147, (-66)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 139 (-74)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 131, (-82)

7. Liam Everts (B), KTM, 128, (-85)

8. Camden McLellan (ZA), Triumph, 126, (-87)

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 110 (-103)

10. Marc-Antoine Rossi (F), GASGAS, 101, (-112)