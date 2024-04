Trentino: Romain Febvre (Kawasaki) geht in Führung

Febvre geht in Pietramurata an WM-Leader Prado vorbei

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre gewann den ersten MXGP-Lauf zum Grand-Prix of Trentino in Pietramurata knapp vor dem slowenischen HRC-Werksfahrer Tim Gajser und WM-Leader Jorge Prado (GASGAS).

Erster Lauf der Klasse MXGP in Pietramurata, Grand-Prix of Trentino. Trotz seines schlechten Startplatzes gelang dem spanischen WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) erneut ein Blitzstart. Zur Erinnerung: Prado war im Qualifikationsrennen am Samstag zurückgefallen, nachdem er seine Sitzbank verloren hatte und betrieb auf Rang 17 Schadensbegrenzung. Prado führte das Feld im ersten Lauf 6 Runden lang an, konnte sich aber nicht von Polesetter Romain Febvre (Kawasaki) absetzen. Febvre attackierte und übernahm die Führung, wodurch Prado etwas den Rhythmus verlor und eine Runde später von Tim Gajser (Honda) kassiert wurde.

Febvre schien das Rennen danach kontrollieren zu können, doch in der letzten Runde startete Gajser einen Endspurt und kam noch einmal an den Franzosen heran. Am Ende trennten Febvre und Gajser nur 3 Zehntelsekunden. Prado kam auf Rang 3 erst 17 Sekunden später ins Ziel.

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings erwischte keinen guten Start, arbeitete sich aber mit einer kämpferisch starken Leistung nach vorne, indem er sich gegen Pauls Jonass (Honda), den erneut gut gestarteten Valentin Guillod (Honda), Calvin Vlaanderen (Yamaha) und den schweizerischen Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Seewer durchsetzte. Guillod beendete das Rennen auf P7.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch erreichte das Ziel auf Rang 14. Die drei anderen deutschen Starter verfehlten die Punkteränge. Der Niederländer Roan van de Moosdijk, der als Ersatzfahrer für den verletzten Ruben Fernandez vom HRC-Werksteam engagiert wurde, trat nicht zum Rennen an.

MXGP of Trentino, MXGP Lauf 1:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jorge Prado (E), GASGAS

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Valentin Guillod (CH), Honda

8. Pauls Jonass (LT), Honda

9. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

10. Ben Watson (GB), Beta

11. Benoit Paturel (F), Yamaha

12. Kevin Horgmo (N), Honda

13. Jere Haavisto (FIN), KTM

14. Tom Koch (D), KTM

15. Jan Pancar (SLO), KTM

16. Brian Bogers (NL), Fantic

17. Cornelius Toendel (N), KTM

18. Alvin Östlund (S), Honda

19. Ivo Monticelli (I), Beta

20. Isak Gifting (S), Yamaha

…

23. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

…

28. Mark Scheu (D), Husqvarna

…

33. (DNF) Maximilian Spies (D), KTM

34. Giuseppe Tropepe (I), Honda

35. Justin Trache (D), Yamaha

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Honda