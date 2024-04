Andrea Bonacorsi (Yamaha): Beförderung in die MXGP

Wegen des verletzungsbedingten Ausfalls von Maxime Renaux und Jago Geerts in der Motocross-WM MXGP wird der junge Italiener Andrea Bonacorsi bei Yamaha in die 450er-Kategorie befördert.

Yamaha erlebt 2024 in der Motocross-WM ein echtes Seuchenjahr. Hoffnungsträger Maxime Renaux und MXGP-Rookie Jago Geerts sind seit längerer Zeit verletzt und ihre Rückkehr wird noch auf sich warten lassen. Nun gibt es deswegen eine Reaktion: Die Japaner haben am Donnerstag bekannt gegeben, dass Motocrosser Andrea Bonacorsi ab dem Wochenende in Portugal in der MXGP-Klasse antreten wird.

Der Italiener soll den verletzten Franzosen Renaux ersetzen. Bonacorsi ist der regierende Europameister in der Kategorie EMX und bestreitet 2024 sein erstes volles Jahr in der MX2-Klasse. Dort war bislang der Franzose Thibault Benistant sein Teamkollege. Jetzt wird sich der 21-Jährige für den Rest der Saison das Yamaha-MXGP-Zelt mit dem niederländischen Routinier Calvin Vlaanderen teilen - auch wenn Geerts oder Renaux zurückkommen.

Für Bonacorsi ist eine durchaus überraschende Beförderung, nachdem er zuletzt beim Heimauftritt in Arco di Trento sein bestes MX2-GP-Wochenende gezeigt hatte und in Lauf 2 auf Platz 3 gefahren war. Es war sein bisher bestes Einzelergebnis. Jetzt testet Bonacorsi bereits intensiv mit der 450er-Werksmaschine. «Ich freue mich auf den Aufstieg in die 450er-Klasse», strahlt Bonacorsi und bekennt: «Es war keine einfache Entscheidung, nachdem ich in Arco gezeigt habe, dass ich auf Platz 2 fahren kann. Aber ich fühle irgendwie, dass mir die 450er-Maschine besser liegt und mein Potenzial auf diesem Motorrad noch viel höher ist.»

Bonacorsi plant: «Mein Ziel wird es sein, so schnell wie möglich zu lernen und Wochenende für Wochenende besser zu werden – genauso wie ich es bereits in der MX2-Klasse gemacht habe. Daher wird der Zugang für mich auch der MXGP-Klasse derselbe sein – einfach nur in einer neuen Klasse.»