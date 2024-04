Jorge Prado (GASGAS): Vierter GP-Sieg in Folge

Jorge Prado holte in Pietramurata seinen vierten Grand-Prix-Sieg in Folge

Mit seinem Sieg im zweiten Lauf gewann MXGP-WM-Leader Jorge Prado den Großen Preis von Trentino, sicherte sich damit seinen vierten GP-Sieg in Folge und zermürbte damit seine Kontrahenten.

Trotz seines ungünstigen Startplatzes 17 zog WM-Leader Jorge Prado auch im zweiten MXGP-Rennen in Pietramurata den Holeshot vor dem französischen Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre. Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings startete im Bereich der Top-3, doch in der zweiten Kurve ging er zu hart ans Gas, so dass sein Hinterrad ausbrach und er zu Boden ging. Von ganz hinten musste 'The Bullet' eine Aufholjagd starten, die ihm am Ende P7 einbrachte.

Der Anfang des zweiten Laufs erinnerte an die Situation im ersten Rennen: Romain Febvre übte von Anfang an Druck aus und versuchte den Spanier in dem Streckenteil zu überholen, in dem er im ersten Rennen erfolgreich war. Diesmal fand der spanische WM-Leader jedoch immer wieder eine Antwort und wehrte Febvres Angriffe ab. Der Franzose ließ nicht locker, wirkte frustriert, ging dabei übers Limit, stürzte und fiel auf P5 zurück.

Nach Febvres Sturz erbte Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen den zweiten Platz. Auch Jeremy Seewer und HRC-Werksfahrer Tim Gajser konnten vom Sturz des Franzosen profitieren. In den folgenden Runden konnte Prado an der Spitze frei und locker fahren, kontrollierte das Rennen von der Spitze und gewann den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 2 Sekunden vor dem erstaunlich gut aufgelegten Calvin Vlaanderen, der in Pietramurata mit Rang 2 sein bestes Saisonergebnis erzielte.

Febvre versuchte zwar seinen Fehler gutzumachen und aufzuholen, aber er kam nicht mehr in Schlagdistanz zu Gajser. Mit einem 1-5-Ergebnis wurde der Franzose Zweiter der Grand-Prix-Wertung. Auch HRC-Werksfahrer Tim Gajser kam am Ende nicht mehr nah genug an Jeremy Seewer (Kawasaki) auf Platz 3 heran und wurde mit einem 2-4-Resultat Dritter der Tageswertung.

Jeffrey Herlings konnte nach seinem Crash zu Rennbeginn nur noch Schadensbegrenzung betreiben und erreichte das Ziel auf P7. 'The Bullet' fiel im Trentino von WM-Rang 3 wieder auf Platz 4 zurück.

Jeremy Seewer (Kawasaki) zeigte besonders im zweiten Rennen auf P3 eine hohe und konstante Pace und auch der schweizerische Honda-Pilot Valentin Guillod glänzte erneut durch gute Starts und beendete den Tag mit einem 7-9-Ergebnis auf Gesamtrang 8.

Jorge Prado wurde schließlich mit einem 3-1-Ergebnis Grand-Prix-Sieger und gewann damit sämtliche 4 Grands-Prix dieser Saison in Folge. Es war bereits der 42. Grand-Prix-Sieg seiner WM-Karriere. «Das Wochenende begann ja zunächst mit einigen Schwierigkeiten», erklärte der Sieger nach dem Rennen. «Nach den technischen Problemen am Samstag fehlte es mir im ersten Lauf noch an Vertrauen, so dass ich meinen Flow nicht finden konnte. In der Pause zwischen den Läufen haben wir dann noch einige kleine Veränderungen am Motorrad vorgenommen, die wirklich gut funktioniert haben.»

Neben dem strahlenden Sieger Prado war auf dem Podium an der Körpersprache von Febvre und Gajser abzulesen, dass sie inzwischen ziemlich frustriert darüber sind, dass sie in diesem Jahr noch immer kein Mittel gegen die Dominanz Prados gefunden haben. Zwar hat Prado im Trentino nach seiner Nullrunde im Qualifying Race einige Punkte seines Vorsprungs eingebüßt, aber seine Führung bleibt dennoch stabil. Nach 4 absolvierten WM-Läufen führt er mit einem Vorsprung von 13 Punkten vor seinen Verfolgern.

Beide deutschen Kosak-KTM-Piloten holten im zweiten Lauf WM-Punkte. Maximilian Spies beendete den zweiten Lauf auf Rang 16. Tom Koch war bis zum Ende auf P13 unterwegs und fiel am Ende auf Rang 18 zurück. Dennoch holte Koch in Pietramurata insgesamt 10 WM-Punkte und verbesserte sich damit in der Tabelle auf Rang 15.

Der 5. WM-Lauf findet in zwei Wochen in Agueda (Portugal) statt.

Ergebnis MXGP of Trentino:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 3-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-5

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-4

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 6-2

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 5-3

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 4-7

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 9-6

8. Valentin Guillod (CH), Honda, 7-9

9. Pauls Jonass (LT), Honda, 8-10

10. Benoit Paturel (F), Yamaha, 11-8

11. Ben Watson (GB), Beta, 10-13

12. Kevin Horgmo (N), Honda, 12-12

13. Jan Pancar (SLO), KTM, 15-11

14. Brian Bogers (NL), Fantic, 16-14

15. Tom Koch (D), KTM, 14-18

16. Jere Haavisto (FIN), KTM, 13-23

17. Alvin Östlund (S), Honda, 18-17

18. Emilio Scuteri (I), Honda, 36-15

19. Maximilian Spies (D), KTM, 33-16

20. Cornelius Toendel (N), KTM, 17-20

…

26. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 23-24

…

30. Mark Scheu (D), Husqvarna, 28-29

…

34. Justin Trache (D), Yamaha, 35-34

...

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Honda

MXGP WM-Stand nach 4 von 20 Events:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 219 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 206, (-13)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 174, (-45)

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 164, (-55)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 142, (-77)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 141, (-78)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 131, (-88)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 118, (-101)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 88, (-131)

10. Kevin Horgmo (N), Honda, 82, (-137)

…

15. Tom Koch (D), KTM, KTM, 40, (-179)

...

19. Maximilian Spies (D), KTM, 27, (-192)

...

24. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 7, (-212)