Liam Everts (KTM): Ist der Knoten jetzt geplatzt?

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Liam Everts eroberte in Arco seinen ersten Grand-Prix-Sieg der Motocross-WM-Saison 2024. Jetzt strotzt der 19-jährige Belgier vor Selbstvertrauen.

Liam Everts holte sich in Arco in der hart umkämpften Kategorie MX2 seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der neuen Saison. Der 19-jährige Belgier aus dem Red-Bull-KTM-MX2-Werksteam hatte auf den Auftakt in Argentinien verzichten müssen und ist erst in Arroyomolinos in Spanien in die WM eingestiegen.

Im ersten Rennen von Arco musste sich der Sohn des zehnfachen Champions Stefan Everts (51) nach einem verpatzten Start mühsam den Weg aus dem Mittelfeld nach vorne bahnen. Everts war nach der ersten Runde 11., profitierte dann aber vom Fehler seines Teamkollegen Andrea Adamo und Simon Längenfelder (GASGAS) sowie am Ende auch von der rauchenden Triumph des schnellen Dänen Mikkel Haarup. So kam Everts im ersten Durchgang noch bis auf Position 3.

Im zweiten Rennen reichte Platz 2 hinter Längenfelder zum Grand-Prix-Sieg und somit zur Wiederholung von 2023. Damals war es noch dazu der erste GP-Triumph des KTM-Fahrers und Enkels von Harry Everts (72). Interessant: Auch Vater Stefan sicherte sich einst in Arco in der 125er-Klasse seinen ersten GP-Sieg. In der WM machte Liam Everts einen Sprung auf Platz 7 der Tabelle. Teamkollege und Titelverteidiger Adamo ist trotz eines Grand Prix mehr nur noch elf Zähler vor «Liamski».

«Arco war ein Schritt in die richtige Richtung», freut sich Everts. «Es war nicht das perfekte Wochenende, aber wir haben den Job erledigt. Es ist schön, wieder ganz oben zu stehen, speziell bei diesem Event. Ich hatte Probleme auf Sardinien, daher wollte ich mich steigern und aufs Podium fahren. Ich wollte diese Bürde von meinen Schultern bekommen. Ich hoffe, dass mir das jetzt ein Gefühl von Freiheit und Lockerheit gibt, um so weiterzumachen.»

Auffallend ist: Everts fährt wie immer ruhig und sauber, wirkt jedoch auf hartem Geläuf effizienter als in den Jahren davor. Im Quali-Rennen in Arco war Liam im Finish ganz nahe an Adamo herangefahren und konnte den Lokalmatador ordentlich unter Druck setzen.

Grand Prix of Trentino:

1. Liam Everts (B), KTM, 3-2

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-4

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 8-1

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-8

5. Camden McLellan (ZA), Triumph, 5-7

6. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 12-3

7. Andrea Adamo (I), KTM, 7-6

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 9-5

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 4-13

10. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 10-9

11. Oriol Oliver (E), KTM, 11-10

12. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 13-12

13. Marc-Antoine Rossi (F), GASGAS, 6-19

14. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 14-14

15. Kay Karssemakers (NL), Fantic, 15-15

16. Sacha Coenen (B), KTM, 30-11

17. Yago Martinez (E), TM, 16-18

18. Jens Walvoort (NL), KTM, 19-16

19. Julius Mikula (CZ), KTM, 20-17

20. Hakon Osterhagen (N), Honda, 17-26

...

27. Jan Krug (D), Husqvarna, 25-25

MX2 WM-Stand nach 4 von 20 Events:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 213 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 187, (-26)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 148, (-65)

4. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 147, (-66)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 139 (-74)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 131, (-82)

7. Liam Everts (B), KTM, 128, (-85)

8. Camden McLellan (ZA), Triumph, 126, (-87)

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 110 (-103)

10. Marc-Antoine Rossi (F), GASGAS, 101, (-112)