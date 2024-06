Talkessel: Kay de Wolf (Husqvarna) startet von Pole

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) gewann das MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal. Lokalmatador Simon Längenfelder (GASAS) qualifizierte sich nach Sturz auf Platz 8.

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal: Während des Qualifyings am Vormittag schien noch die Sonne. Am Ende des EMX250er Rennens ging ein heftiger Regenschauer nieder und weichte die Strecke auf.

Lokalmatador und GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder brannte mit 1:50,2 die schnellste Rundenzeit in den Boden und ging von der Pole-Position ins Rennen.

Die frühe Führung übernahm aber Husqvarna-Werksfahrer und WM-Leader Kay de Wolf vor Rick Elzinga (Yamaha) und Titelverteidiger Andrea Adamo (KTM). Dahinter kämpfte bereits Simon Längenfelder und die Spitze rückte immer enger zusammen. In Runde 3 übernahm Elzinga die Führung und Längenfelder ging an Adamo vorbei auf Rang 3, doch ein kleiner Sturz in Runde 7 in einer der tiefen Spurrinnen warf den Deutschen wieder zurück. Adamo kämpfte sich nach vorne und beendete das Rennen auf Platz 2.

De Wolf gewann mit einem Vorsprung von 1,1 Sekunden vor Adamo und Liam Everts (KTM). Everts zog sich im Zeittraining eine schmerzhafte Verletzung zu und kämpfte mit Rückenproblemen.

Längenfelder musste nach seinem Sturz zunächst wieder seinen Rhythmus finden und musste auf Platz 8 Schadensbegrenzung betreiben.

MX2 Qualifikationsrennen Talkessel:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Andrea Adamo (I), KTM

3. Liam Everts (B), KTM

4. Mikkel Haarup (DK), Triumph

5. Rick Elzinga (NL), Yamaha

6. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS

9. Kay Karssemakers (NL), Fantic

10. Oriol Oliver (E), KTM

…

17. Peter König (D), KTM

…

21. Jan Krug (D), Husqvarna

…

27. Tom Schröder (D), GASGAS

...

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Tom Guyon (F), GASGAS