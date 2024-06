Simon Längenfelder (GASGAS): Podium beim Heim GP

Mit zwei dritten Plätzen stand der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder bei seinem Heim Grand Prix auf dem Podium und begeisterte die Zuschauer im Talkessel. In der WM-Tabelle fiel er von Platz 2 auf 3 zurück.

Als sich GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder vor vier Wochen im Schlamm von Portugal das Schlüsselbein brach, hätte niemand gedacht, dass der Deutsche bei seinem Heim-Grand-Prix auf dem Podium stehen könnte.

Der Samstag im Talkessel begann perfekt: Längenfelder war der Schnellste im Zeittraining und startete von der Pole Position ins Qualifikationsrennen. Im Samstagsrennen rangierte er auf Rang 3 als er nach einem harmlosen Umfaller auf Rang 6 zurückfiel. Sein zweiter Sturz auf der durch den Regen immer rutschiger werdenden Strecke hätte mit seiner verschraubten Schulter schlimmer enden können, aber zum Glück passierte nichts und er kam auf Rang 8 ins Ziel.

Der nicht ganz so gelungene Samstag motivierte Längenfelder für den Sonntag umso mehr. In beiden Wertungsläufen legte er Blitzstarts hin – im zweiten sogar den Holeshot und mit einem 3-3-Ergebnis stand er am Ende auf dem dritten Podiumsrang.

«Natürlich wollte ich mehr», meinte der Franke nach dem Rennen. «Aber ein Heim-Grand-Prix ist immer auch eine besondere Herausforderung und deshalb bin ich trotzdem mit dem Ergebnis zufrieden.» Sobald Längenfelder an den Tribünen im Talkessel vorbeikam, jubelten die Fans und setzten ihre Fichtenmopeds in Gang. «Das Publikum war großartig und ich habe jede einzelne Runde genossen», freute sich Simon. «Der Jubel der Menge übertönte sogar mein eigenes Motorrad. Am Ende des zweiten Laufs kämpfte ich mit Kay de Wolf, nachdem er mich überholt hatte. Ich konnte aber dicht an ihm dran bleiben und er hat auch ein paar kleine Fehler gemacht. Leider bin ich nicht an ihm vorbeigekommen. Die Strecke war trotz des vielen Regens in Top-Zustand und ich fühlte mich sehr gut. Jetzt freue ich mich auf Lettland.» Schon am kommenden Wochenende findet im lettischen Kegums der 9. Lauf der Motocross-WM statt.

In der WM-Tabelle ist der Deutsche nun von Tabellenplatz 2 auf Rang 3 zurückgefallen. Sein Rückstand zu Talkessel-Sieger Lucas Coenen (Husqvarna) auf Platz 2 beträgt nach 8 von 20 Rennen nur 4 Punkte.

Ergebnis Grand Prix of Germany:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-2

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 3-3

4. Andrea Adamo (I), KTM, 4-6

5. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 5-5

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 10-4

7. Liam Everts (B), KTM, 7-7

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 8-8

9. Oriol Oliver (E), KTM, 9-9

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 6-13

MX2 WM Stand nach 8 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 396 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 337, (-59)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 333, (-63)

4. Liam Everts (B), KTM, 304, (-92)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 299 (-97)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 252, (-144)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 249 (-147)

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-170)

9. Sacha Coenen (B), KTM, 178, (-218)

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 152, (-244)