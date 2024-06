Pauls Jonass (Honda) im Talkessel verletzt

Bei dem Startcrash im zweiten MXGP-Rennen brach sich Standing Construct Honda Pilot Pauls Jonass den Oberarm und kugelte sich die Schulter aus. Der Lette muss operiert werden und wird seinen Heim-Grand-Prix verpassen.

Nach Platz 5 im ersten Lauf startete Standing Construct Honda Pilot Pauls Jonass gut in den zweiten Lauf, stürzte aber in der ersten Kurve nach einer Kollision mit Andrea Bonacorsi (Yamaha) und musste das Rennen aufgeben.

Bereits an der Strecke war klar, dass sich Jonass im Schulter- oder Armbereich verletzt hatte und die Befürchtungen haben sich leider bestätigt. Neben einer ausgekugelten Schulter hat er sich der Lette einen Bruch des Oberarms zugezogen, der operativ fixiert werden muss.

In einer Woche findet in Kegums der Heim Grand Prix von Pauls Jonass statt, den er nun versäumen wird. Sein italienischer Teamkollege Alberto Forato, der noch vor Saisonbeginn mit Rippenbrüchen und einer kollabierten Lunge ausgefallen war, trainiert bereits wieder auf dem Motorrad und könnte vielleicht schon in Kegums in den Wettkampf zurückkehren.