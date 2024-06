Lucas Coenen (Husky) gewinnt Deutschland-GP

Mit einem Doppelsieg gewann der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen den Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal vor seinem Teamkollegen Kay de Wolf und Simon Längenfelder (GASGAS).

2. Lauf der MX2-Klasse, Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal: Unter dem Jubel tausender Fans am Hang der Nationen gewann der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder den Holeshot und führte vor den beiden Husqvarna-Werksfahrern Kay de Wolf (Husqvarna) und Lucas Coenen. De Wolf führte das Rennen 6 Runden lang an bevor Lucas Coenen an seinem Teamkollegen vorbei in Führung ging.

Längenfelder wurde in Runde 5 auch von Andrea Adamo (KTM) überholt, doch Adamo stürzte, so dass der Deutsche wieder auf Rang 3 vorrückte und danach sogar Kay de Wolf von Platz 2 verdrängte.

Während sich Coenen an der Spitze einige Meter absetzen konnte, duellierten sich de Wolf und Längenfelder über die gesamte Renndistanz. Ab Runde 7 hatte der Deutsche wieder den zweiten Platz erreicht, doch in der 15. Runde konterte de Wolf und wurde in diesem Rennen mit 9,5 Sekunden Rückstand zu Coenen Zweiter.

Mit zwei dritten Plätzen sicherte sich Simon Längenfelder den dritten Podiumsrang, fiel allerdings in der WM-Tabelle auf Rang 3 zurück, denn Grand-Prix-Sieger Lucas Coenen konnte mit seinem Doppelsieg im Talkessel Punkte gutmachen.

Ergebnis Grand Prix of Germany:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-2

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 3-3

4. Andrea Adamo (I), KTM, 4-6

5. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 5-5

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 10-4

7. Liam Everts (B), KTM, 7-7

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 8-8

9. Oriol Oliver (E), KTM, 9-9

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 6-13

…

16. Peter König (D), KTM, 15-18

…

23. Jan Krug (D), Husqvarna, 20-25

…

27. Tom Schröder (D), GASGAS, 23-26

...

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Tom Guyon (F), GASGAS

MX2 WM Stand nach 8 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 396 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 337, (-59)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 333, (-63)

4. Liam Everts (B), KTM, 304, (-92)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 299, (-97)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 252, (-144)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 249 (-147)

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-170)

9. Sacha Coenen (B), KTM, 178, (-218)

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 152, (-244)